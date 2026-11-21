Kasım ayının indirim maratonunda kullanıcıların sepetine en çok eklediği, yüksek değerlendirme puanları ve satış rakamlarıyla haftaya damga vuran ürünleri bir araya getirdik. Teknolojiden mutfağa, kişisel bakımdan ev yaşam ve atıştırmalıklara kadar haftanın öne çıkan favorilerini inceliyoruz! İşte çok satan o ürünler:

Bu içerik 22.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.