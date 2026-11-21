Kasım İndirimlerinde Haftanın Çok Satan Ürünleri
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Kasım ayının indirim maratonunda kullanıcıların sepetine en çok eklediği, yüksek değerlendirme puanları ve satış rakamlarıyla haftaya damga vuran ürünleri bir araya getirdik. Teknolojiden mutfağa, kişisel bakımdan ev yaşam ve atıştırmalıklara kadar haftanın öne çıkan favorilerini inceliyoruz! İşte çok satan o ürünler:
Bu içerik 22.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Erkek trekking ve yürüyüş ayakkabısı kategorisinde çok satanlar 1. sırasında: Salomon X Ultra 360 Outdoor Ayakkabı
Çok satan pratik seyahat bardağı: STANLEY Cafe To-Go Travel Mug 0.23 Litre
Türk kahvesi makineleri arasında çok satan: Geçen ay 2.000 adetten fazla satan Emsan Közde Türk Kahvesi Makinesi
Buharlı ütüler kategorisinde çok satanlar 1. sırasında: Philips 7000 Serisi Buharlı Ütü
13.000 Pa yüksek emiş gücüyle öne çıkan akıllı yardımcı: Roborock S9 Akıllı Robot Süpürge
2.000 adetten fazla satan Oral-B Vitality Pro Şarjlı Diş Fırçası
Kategorisinde çok satanlar 1. sırasında: Geçen ay 2.000 adetten fazla satan POWERTEC TR-901 Fön Makinesi
4.100'den fazla değerlendirmeye sahip bitkisel deterjan: Siveno Doğal Bebek Çamaşır Sabunu 2'li Set
Kahve Dünyası satıcılı seçili ürünlerde 2.'si 1 TL fırsatı: Lavi Sütlü Antep Fıstıklı Çikolata
Proteinocean tüm ürünlerde 'onedio10' koduna özel %20 indirim fırsatı!
Sepette %50 indirim ve 3 Al 2 Öde fırsatıyla haftanın en çok satanı: PAEN Premium Basic Unisex Hoodie
8.700'den fazla kişinin sepetinde yer alan favori bakım ürünü: Estée Lauder Advanced Night Repair Onarıcı Gece Serumu 20 ml
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