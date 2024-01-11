İstanbul'da Taciz Skandalı: Aynı Sokakta Bir Gün Arayla İki Sağlık Görevlisine Taciz
İstanbul'da Taciz Skandalı: Aynı Sokakta Bir Gün Arayla İki Sağlık Görevlisine Taciz
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Kadınlardan biri yaşadığı korku ile çığlık attı, sesi duyanlar kadının yardımına koştu. Tacize uğrayan kadınlardan biri, polise giderek şüpheliden şikayetçi oldu.
İlk olay, 4 Ocak Perşembe günü Cebeci Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında yaşandı. İşe gitmek için evden çıkan ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen bir kadını takip eden kimliği belirsiz şapkalı kişi, kısa süre sonra kadına fiziki tacizde bulundu. Şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Yaşanan ikinci olay ise, ertesi gün yine aynı sokakta ve saatlerde yaşandı. Yakınlardaki bir hastanede görev yapan C. A., yürüyerek işe gittiği sırada, bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti.Hızlı adımlarla yürümeye devam eden C.A., sokağın ortasına geldiği sırada kendisini takip eden şüpheli, koşarak kadının yanına gelerek, fiziki tacizde bulundu.
Yaşadığı korkuyla genç kadın, çığlık attı. Çığlık sesleri üzerine çevredekiler genç kadının yardımına koştu. Şüpheli ise, koşarak izini kaybettirdi.Yaşadığı olay üzerine Esentepe Polis Merkezi Amirliği’ne giden C.A., kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu. C.A., polis merkezi amirliğinde olaydan bir gün önce de aynı sokakta bir başka kadının da tacize uğradığını öğrendi.
Konuya ilişkin detaylar anlatıldı:
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onbeş milyon sapık doldurdunuz ülkeye.suriyeli kardeşlerimiz diye böğürenler çocuklarınız kapının önüne çıkamayacak yakında umarım o gün evinize alır beslers... Devamını Gör
insanların sokağa çıkamayacağı günler yakın
Sultangazi her şey gelebilir başına istanbuldayken gittik hakkarili arkadaşım vardı yanımda o bile afganistana mı geldik pakistana mı işini hallet çıkalım bi... Devamını Gör