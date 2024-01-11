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İstanbul'da Taciz Skandalı: Aynı Sokakta Bir Gün Arayla İki Sağlık Görevlisine Taciz

İstanbul'da Taciz Skandalı: Aynı Sokakta Bir Gün Arayla İki Sağlık Görevlisine Taciz

Taciz
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.01.2024 - 10:37

İstanbul Sultangazi ilçesinde bir gün arayla iki taciz olayı yaşandı. Sokağa dadanan şüpheli, iki sağlık görevlisi kadını taciz etti.

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Kadınlardan biri yaşadığı korku ile çığlık attı, sesi duyanlar kadının yardımına koştu. Tacize uğrayan kadınlardan biri, polise giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Kadınlardan biri yaşadığı korku ile çığlık attı, sesi duyanlar kadının yardımına koştu. Tacize uğrayan kadınlardan biri, polise giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

İlk olay, 4 Ocak Perşembe günü Cebeci Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında yaşandı. İşe gitmek için evden çıkan ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen bir kadını takip eden kimliği belirsiz şapkalı kişi, kısa süre sonra kadına fiziki tacizde bulundu. Şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İlk olay, 4 Ocak Perşembe günü Cebeci Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında yaşandı. İşe gitmek için evden çıkan ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen bir kadını takip eden kimliği belirsiz şapkalı kişi, kısa süre sonra kadına fiziki tacizde bulundu. Şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaşanan ikinci olay ise, ertesi gün yine aynı sokakta ve saatlerde yaşandı. Yakınlardaki bir hastanede görev yapan C. A., yürüyerek işe gittiği sırada, bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti.Hızlı adımlarla yürümeye devam eden C.A., sokağın ortasına geldiği sırada kendisini takip eden şüpheli, koşarak kadının yanına gelerek, fiziki tacizde bulundu.

Yaşanan ikinci olay ise, ertesi gün yine aynı sokakta ve saatlerde yaşandı. Yakınlardaki bir hastanede görev yapan C. A., yürüyerek işe gittiği sırada, bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti.Hızlı adımlarla yürümeye devam eden C.A., sokağın ortasına geldiği sırada kendisini takip eden şüpheli, koşarak kadının yanına gelerek, fiziki tacizde bulundu.

Yaşadığı korkuyla genç kadın, çığlık attı. Çığlık sesleri üzerine çevredekiler genç kadının yardımına koştu. Şüpheli ise, koşarak izini kaybettirdi.Yaşadığı olay üzerine Esentepe Polis Merkezi Amirliği’ne giden C.A., kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu. C.A., polis merkezi amirliğinde olaydan bir gün önce de aynı sokakta bir başka kadının da tacize uğradığını öğrendi.

Yaşadığı korkuyla genç kadın, çığlık attı. Çığlık sesleri üzerine çevredekiler genç kadının yardımına koştu. Şüpheli ise, koşarak izini kaybettirdi.Yaşadığı olay üzerine Esentepe Polis Merkezi Amirliği’ne giden C.A., kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu. C.A., polis merkezi amirliğinde olaydan bir gün önce de aynı sokakta bir başka kadının da tacize uğradığını öğrendi.

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İlk olayda, işe gitmek için binadan çıkan kadının peşinden bir kişinin koştuğu görülüyor. İkinci olayda ise, tacize uğrayan C.A’nın çığlık seslerinin kameraya yansıdığı, sokaktakikerin yardımına koştuğu görülüyor.

Konuya ilişkin detaylar anlatıldı:

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SnowMan

onbeş milyon sapık doldurdunuz ülkeye.suriyeli kardeşlerimiz diye böğürenler çocuklarınız kapının önüne çıkamayacak yakında umarım o gün evinize alır beslers... Devamını Gör

Ali ali

insanların sokağa çıkamayacağı günler yakın

ömer

Sultangazi her şey gelebilir başına istanbuldayken gittik hakkarili arkadaşım vardı yanımda o bile afganistana mı geldik pakistana mı işini hallet çıkalım bi... Devamını Gör