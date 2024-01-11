İstanbul'da Taciz Skandalı: Aynı Sokakta Bir Gün Arayla İki Sağlık Görevlisine Taciz

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İlk olayda, işe gitmek için binadan çıkan kadının peşinden bir kişinin koştuğu görülüyor. İkinci olayda ise, tacize uğrayan C.A’nın çığlık seslerinin kameraya yansıdığı, sokaktakikerin yardımına koştuğu görülüyor.