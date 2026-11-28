Üst sınıf ailelerde genç bir kadın bir erkekle buluşacak ya da ziyaret kabul edecekse yanında çoğu zaman bir şaperon bulunurdu. Bu görev genellikle evli bir akrabaya ya da yaşça büyük bir hanıma düşerdi. Nişanlanan çiftler biraz daha serbest kalsa da birçok aile onların da yalnız kalmamasını isterdi.