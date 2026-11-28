Dengini Dudağından Öpen Persler, Saçına Gemi Takan Kadınlar: Geçmişin Sosyetesinden 10 Tuhaf Alışkanlık
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Herodotos'a göre eski Perslerde sokakta karşılaşan iki denk adam, birbirini dudağından öperek selamlardı. Aşağıdaki alışkanlıkların bazıları belgelerle sabit, bazıları ise yüzyıllardır anlatılan birer söylenti.
1. Persler selamın şeklini rütbeye göre ayarlardı.
2. Klasik Yunan'da yetişkin erkeğin yüzünde sakal olurdu.
3. Antik Yunan atletleri antrenmana yağlanarak çıkardı.
4. Çatalla yemek yiyen bir prenses, Batı'da yıllarca kınandı.
5. Orta Çağ ziyafetleri el yıkamayla açılıp el yıkamayla kapanırdı.
6. Kastilya Kraliçesi I. Isabel'in ömründe iki kez yıkandığı rivayeti hâlâ dolaşıyor.
7. 1770'lerde sosyetenin saçları göğe doğru yükseldi.
8. Geniş kasnaklı saray elbiseleriyle kapıdan ancak yan dönerek geçilirdi.
9. Viktorya döneminin görgü kitaplarına göre selamı önce hanımefendi verirdi.
10. Evlenmemiş genç kadınlardan erkeklerle refakatçisiz buluşmamaları beklenirdi.
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