Kombi Ayarında Bu Hatayı Yapıyorsanız Doğalgaz Faturanız Gereksiz Yere Şişiyor
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Kış geldi, doğalgaz faturaları da yükselmeye başladı. Oysa faturayı etkileyen şey çoğu zaman hava durumu değil, kombide yaptığımız küçük ayar hataları. Uzmanlar tasarrufun bazen birkaç basit alışkanlıkla sağlanabildiğini söylüyor. İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları.
1. Odayı 24 dereceye çıkarmak her derecede tüketimi artırıyor.
2. Petek önündeki perde ve mobilya ısıyı odaya göndermiyor
3. Yıllık bakım atlandığında kombi daha fazla yakıt yakıyor
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