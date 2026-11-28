Yetkili servis tarafından yıllık yapılan bakım, hem güvenlik hem verimlilik açısından önemli. Kireçlenmiş ya da kirli bir kombi aynı ısıyı üretmek için daha fazla doğalgaz tüketebiliyor. Evde kimsenin olmadığı uzun saatlerde sıcaklığı düşürmek tasarruf sağlıyor, ancak birkaç saatlik çıkışlarda kombiyi tamamen kapatmak çoğu zaman beklenen faydayı vermiyor. Programlanabilir oda termostatı bu dengeyi kendiliğinden kuruyor.