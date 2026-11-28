12 Yıllık Gizem: Kayıp Malezya Uçağının Hikayesi
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Havacılık tarihinin en büyük sırlarından biri olarak kabul edilen Malezya Havayolları'nın MH370 sefer sayılı uçağına dair belirsizlik, aradan geçen 12 yıla rağmen sürüyor. İşte 8 Mart 2014 tarihinde Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere havalanan ve içinde 239 kişinin bulunduğu Boeing 777 tipi yolcu uçağının hikayesi.
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