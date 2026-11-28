Arama sona erse de dosya kapanmış değil. Malezya hükümetinin Ocean Infinity ile yaptığı anlaşmayı uzattığı bildirildi. Amaç, kalan yaklaşık 7.400 kilometrekarelik alanın taranması. Malezya hükümeti, 8 Mart 2014'te 239 kişiyle kaybolan MH370 sefer sayılı uçağın arama çalışmalarını 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzattı. Okyanus tabanında arama için en elverişli dönem ise Kasım ile Nisan arası olarak veriliyor.