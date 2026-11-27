Güney Kore'de Doğsaydın İsmin Ne Olurdu?
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Seul sokaklarında ışık çubuğunu sallarken bubble tea’ni yudumladığını ve yanından K-Drama başrolü gibi süzülen karakterler geçtiğini hayal et! Eğer ilk nefesini Güney Kore’de alsaydın; hem enerjine hem de hikayene en çok yakışan o Korece isim tam olarak ne olurdu? 🇰🇷
Hanbok şıklığından sokak lezzetlerine, neşeli sahnelerden renkli sürprizlere kadar uzanan bu mini yolculukta karakterini konuştur ve Korece ismini hemen kap!🥢
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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