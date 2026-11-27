Seul sokaklarında ışık çubuğunu sallarken bubble tea’ni yudumladığını ve yanından K-Drama başrolü gibi süzülen karakterler geçtiğini hayal et! Eğer ilk nefesini Güney Kore’de alsaydın; hem enerjine hem de hikayene en çok yakışan o Korece isim tam olarak ne olurdu? 🇰🇷

Hanbok şıklığından sokak lezzetlerine, neşeli sahnelerden renkli sürprizlere kadar uzanan bu mini yolculukta karakterini konuştur ve Korece ismini hemen kap!🥢