Birsen Altuntaş'ın 16 Ağustos'ta duyurduğu habere göre Bayraktar, OGM Pictures imzalı dizide Özge Törer'in canlandırdığı Savcı Ferda'nın sağ kolu Duran olarak kadroya katılmıştı. Ne var ki senaryoda yaşanan büyük değişiklik bu planı daha yolun başında rafa kaldırdı. Ayrılıkla ilgili soruları yanıtlayan Bayraktar, kararın karşılıklı olarak alındığını şu sözlerle anlattı: 'Yani Karakuyu ile biz aslında yollarımızı ayırdık. Hayırlı onlar için olsun tabii ki. Ama hikayede büyük bir değişiklik oldu. Öyle olunca daha yolun başında yollarımızı karşılıklı ayırdık.' Projeye dair kırgınlık sezdirmeyen oyuncu, sözlerini ekibe başarı dileyerek tamamladı.