Kanal D'nin Yeni Dizisinden Son Anda Ayrılan Ünlü Oyuncu Ayrılık Nedenini Açıkladı
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Kanal D'nin Özge Törer ve Onur Tuna'yı buluşturan yeni dizisi Karakuyu, daha ekrana gelmeden kadrosundaki sürpriz bir ayrılıkla gündemde. Yaz aylarında projeye dahil olduğu duyurulan Doğan Bayraktar, diziyle yollarını neden ayırdığını muhabirlerin sorularını yanıtlarken ilk kez anlattı. Oyuncunun sözleri, merakla beklenen dizinin perde arkasında yaşanan değişikliği de gün yüzüne çıkardı.
Kaynak: Dizi Dünyası
Doğan Bayraktar, Savaşçı ile tanınıp Hercai ve Bir Gece Masalı'yla ekranın aranan yüzlerinden oldu.
Karakuyu'da Savcı Ferda'nın sağ kolu Duran olacaktı ama Doğan Bayraktar hikâye değişince projeden ayrıldı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Doğan Bayraktar'ın veda ettiği Karakuyu, çekimlere ara verdi ve Kanal D'de aralıkta başlaması bekleniyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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