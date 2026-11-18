Özge Törer ile Onur Tuna'nın Başrolündeki Karakuyu, Final Yapan Dizinin Gününe Geliyor!
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Kanal D’nin yeni dizisi Karakuyu’nun çekimlerine kısa bir ara veriliyor. Özge Törer ile Onur Tuna’nın başrolündeki dizi, yeterli bölüm stoğuna ulaşınca Tokat’tan İstanbul’a döndü ve Aralık başında yeniden sete çıkacak. Yayın planı değişmezse Karakuyu Aralık’ta perşembe akşamları ekrana gelecek. Aynı akşam NOW’un Halef: Köklerin Çağrısı dizisi de final yapıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Karakuyu, yeterli bölüm stoğuna ulaşınca Tokat'taki çekimlere kısa bir mola verdi.
Yayın planı değişmezse Karakuyu, Aralık ayında perşembe akşamları ekrana gelecek.
Perşembe akşamı Karakuyu'yu Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer, Muhtemel Aşk ve MasterChef Türkiye bekliyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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