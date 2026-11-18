Kanal D henüz resmi bir başlangıç tarihi açıklamadı. Ancak dizinin Aralık'ta yayın hayatına başlaması bekleniyor. Üstelik kanalın perşembe akşamı şu sıralar tekrar bölümleriyle dolduruluyor, yani Karakuyu boş bir kuşağa yerleşecek.

Zamanlama da dikkat çekici. NOW'un perşembe dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, 19 Kasım'da yayınlanacak 43. bölümüyle ekrana veda ediyor. Böylece perşembe akşamındaki yarışta bir koltuk boşalırken Karakuyu bu yarışa dahil olmaya hazırlanıyor.