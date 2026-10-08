Karakuyu'ya 2 Yeni Oyuncu: Başrollerin Gençliklerini Canlandıracaklar
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Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu'da Özge Törer'in canlandırdığı Ferda'nın gençlik yıllarını Deniz Bal oynayacak. Ancak genç oyuncunun karakterinin adı Ferda değil, Fikriye. Onur Tuna'nın hayat verdiği Kahraman'ın gençliğini ise Efe Akerler canlandıracak. Geçmişe dönüş sahnelerinin dizide önemli bir yer tutacağı aktarılıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Karakuyu'da Ferda'nın gençliğine, yani asıl adıyla Fikriye'ye Deniz Bal hayat verecek.
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Onur Tuna'nın canlandırdığı Kahraman'ın gençliği ise Efe Akerler'e emanet.
Karakuyu'nun İstanbul çekimleri sürerken ekibin önümüzdeki hafta Tokat'a gitmesi bekleniyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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