Karakuyu'ya 2 Yeni Oyuncu: Başrollerin Gençliklerini Canlandıracaklar

Gençlik kadrosundaki ikinci isim Efe Akerler oldu. Genç oyuncu, Onur Tuna'nın hayat verdiği Kahraman'ın gençlik yıllarını canlandıracak.

Deniz Bal ve Efe Akerler'in adı, çekimlerle birlikte açıklanan kalabalık oyuncu kadrosunda zaten yer alıyordu. Ancak iki oyuncunun hangi karakterlere hayat vereceği şimdiye kadar netleşmemişti.

Üstelik bu roller kısa bir konukluk olarak kalmayacak gibi görünüyor. Aktarılan bilgilere göre geçmişe dönüş sahneleri dizide önemli bir yer tutacak. Fikriye ile genç Kahraman'ın hikâyesi de ekranda sık sık karşımıza çıkacak.