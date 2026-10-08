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Karakuyu'ya 2 Yeni Oyuncu: Başrollerin Gençliklerini Canlandıracaklar

Karakuyu'ya 2 Yeni Oyuncu: Başrollerin Gençliklerini Canlandıracaklar

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 17:31
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Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu'da Özge Törer'in canlandırdığı Ferda'nın gençlik yıllarını Deniz Bal oynayacak. Ancak genç oyuncunun karakterinin adı Ferda değil, Fikriye. Onur Tuna'nın hayat verdiği Kahraman'ın gençliğini ise Efe Akerler canlandıracak. Geçmişe dönüş sahnelerinin dizide önemli bir yer tutacağı aktarılıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Karakuyu'da Ferda'nın gençliğine, yani asıl adıyla Fikriye'ye Deniz Bal hayat verecek.

Karakuyu'da Ferda'nın gençliğine, yani asıl adıyla Fikriye'ye Deniz Bal hayat verecek.

Özge Törer ile Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı Karakuyu'nun çekimleri hız kesmeden sürüyor. OGM Pictures imzalı dizinin kadrosuna dair dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Özge Törer'in canlandırdığı Ferda öğretmenin gençlik yıllarını Deniz Bal oynayacak. Ancak genç oyuncunun karakterinin adı Ferda değil, Fikriye.

Kulislerden aktarılan bilgilere göre gerçek adı Fikriye olan karakter, yıllar önce ailesi tarafından kuyuya atılıp öldürüldüğü sanılan bir genç kız. Fikriye, yıllar sonra yeni bir kimlikle doğduğu topraklara dönüyor.

Onur Tuna'nın canlandırdığı Kahraman'ın gençliği ise Efe Akerler'e emanet.

Onur Tuna'nın canlandırdığı Kahraman'ın gençliği ise Efe Akerler'e emanet.

Gençlik kadrosundaki ikinci isim Efe Akerler oldu. Genç oyuncu, Onur Tuna'nın hayat verdiği Kahraman'ın gençlik yıllarını canlandıracak.

Deniz Bal ve Efe Akerler'in adı, çekimlerle birlikte açıklanan kalabalık oyuncu kadrosunda zaten yer alıyordu. Ancak iki oyuncunun hangi karakterlere hayat vereceği şimdiye kadar netleşmemişti.

Üstelik bu roller kısa bir konukluk olarak kalmayacak gibi görünüyor. Aktarılan bilgilere göre geçmişe dönüş sahneleri dizide önemli bir yer tutacak. Fikriye ile genç Kahraman'ın hikâyesi de ekranda sık sık karşımıza çıkacak.

Karakuyu'nun İstanbul çekimleri sürerken ekibin önümüzdeki hafta Tokat'a gitmesi bekleniyor.

Karakuyu'nun İstanbul çekimleri sürerken ekibin önümüzdeki hafta Tokat'a gitmesi bekleniyor.

Senaryosunu Deniz Akçay'ın yazdığı, Nezaket Coşkun'un yönettiği dizinin çekimleri şu an İstanbul'da devam ediyor. Tokat sahnelerinin ise önümüzdeki hafta çekilmeye başlanması planlanıyor.

Ekibin ilk planda Ağustos'un son haftasında Tokat'a gitmesi gerekiyordu. Ancak senaryo yeniden yazılınca takvim kaydı ve çekimler Ekim'e kaldı. Bu süreçte ilk duyurularda savcı olarak tanıtılan Ferda, öğretmene dönüştü.

Kadroda Kadir Ağa rolüyle Sermiyan Midyat, Kahraman'ın avukatı Mehmet'e hayat verecek Cihan Talay ve Ferda'nın kuzeni Emine'yi oynayacak Selen Güney de yer alıyor.

Öte yandan dizinin resmi hesabı, Özge Törer'in yer aldığı ilk afişi paylaştı. Kanal D ise Karakuyu'nun hangi gün ve saatte ekrana geleceğini henüz açıklamadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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