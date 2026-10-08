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Tek Başrol Yer Aldı: Kanal D'nin Yeni Dizisi Karakuyu'dan Sürpriz Afiş Geldi!

Tek Başrol Yer Aldı: Kanal D'nin Yeni Dizisi Karakuyu'dan Sürpriz Afiş Geldi!

Kanal D yerli dizi
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
08.10.2026 - 11:51
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Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu'nun resmi hesabı, Özge Törer'in yer aldığı afişi paylaştı. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u olarak tanınan Törer, OGM Pictures imzalı dizide Ferda karakterine hayat veriyor. Kısa süre önce sete çıkan dizide başrolü Onur Tuna'yla paylaşıyor. Kanal D ise yayın tarihini henüz açıklamadı.

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Karakuyu'nun resmi hesabından paylaşılan afişte yalnızca Özge Törer yer aldı.

Karakuyu'nun resmi hesabından paylaşılan afişte yalnızca Özge Törer yer aldı.

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı projelerinden Karakuyu'dan yeni bir paylaşım geldi. Dizinin resmi X hesabı, 7 Ekim'de Özge Törer'in yer aldığı afişi yayınladı.

Dikkat çeken ayrıntı ise afişin kadrosu oldu. Başrolü paylaşan Onur Tuna afişte yer almadı, karede yalnızca Ferda'ya hayat veren Özge Törer vardı.

Afiş, dizinin sete çıkmasından kısa süre sonra geldi. Çekimlerin başladığı haftada yapılan paylaşım, tanıtım sürecinin de yavaş yavaş başladığını gösterdi. Kuruluş Osman'daki Bala Hatun rolüyle geniş kitlelerce tanınan Özge Törer, Karakuyu'yla bambaşka bir hikâyenin başrolüne geçiyor.

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twitter.com

Kulislerden aktarılan bilgilere göre Ferda, aslında yıllar önce kuyuya atılıp ölü sanılan Fikriye.

Kulislerden aktarılan bilgilere göre Ferda, aslında yıllar önce kuyuya atılıp ölü sanılan Fikriye.

Dizinin resmi hikâyesi, geçmişinden uzaklaşıp kendine yeni bir hayat kuran Ferda'nın etrafında dönüyor. Yıllar sonra aldığı beklenmedik bir miras, Ferda'yı doğup büyüdüğü topraklara geri götürüyor.

Ancak hikâyenin bir de perde arkası var. Kulislerden aktarılan bilgilere göre Ferda'nın gerçek adı Fikriye. Yıllar önce ailesi tarafından kuyuya atılıp öldürüldüğü sanılan genç kadın, yeni bir kimlikle geri dönüyor ve geçmişin hesabını sormaya hazırlanıyor.

Ferda'yı bu dönüşte kapanmamış hesaplar bekliyor. Ailesiyle ve Karakuyu'nun güçlü isimleriyle yeniden yüz yüze gelen genç kadının yolu, Kahraman'la kesişiyor. İkili arasında hem güçlü bir çekim hem de sert bir çatışma başlıyor.

Üstelik hikâye sete çıkmadan önce de değişti. İlk duyurularda savcı olarak tanıtılan Ferda, kulis bilgisine göre yeni senaryoda öğretmen olarak ekrana gelecek.

Onur Tuna'nın Kahraman'ı canlandırdığı dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Onur Tuna'nın Kahraman'ı canlandırdığı dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Ferda'nın yolunun kesiştiği Kahraman'ı Onur Tuna canlandırıyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği OGM Pictures imzalı dizinin senaryosunu Deniz Akçay yazıyor, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor.

Kadroda Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç ve Emrah Özdemir gibi isimler de yer alıyor. Sermiyan Midyat dizide Kadir Ağa'yı canlandırırken Cihan Talay, Kahraman'ın avukatı ve en yakın arkadaşı Mehmet'e, Selen Güney ise Ferda'nın kuzeni Emine'ye hayat verecek.

Peki Karakuyu ne zaman başlıyor? Kanal D henüz dizinin başlangıç tarihini açıklamadı, hangi gün ve saatte ekrana geleceği de belli değil. Afişin ardından gözler şimdi ilk tanıtıma çevrildi.

Karakuyu'dan partner afişi de geldi!

Karakuyu'dan partner afişi de geldi!

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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