Tek Başrol Yer Aldı: Kanal D'nin Yeni Dizisi Karakuyu'dan Sürpriz Afiş Geldi!
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Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu'nun resmi hesabı, Özge Törer'in yer aldığı afişi paylaştı. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u olarak tanınan Törer, OGM Pictures imzalı dizide Ferda karakterine hayat veriyor. Kısa süre önce sete çıkan dizide başrolü Onur Tuna'yla paylaşıyor. Kanal D ise yayın tarihini henüz açıklamadı.
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Karakuyu'nun resmi hesabından paylaşılan afişte yalnızca Özge Törer yer aldı.
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Kulislerden aktarılan bilgilere göre Ferda, aslında yıllar önce kuyuya atılıp ölü sanılan Fikriye.
Onur Tuna'nın Kahraman'ı canlandırdığı dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.
Karakuyu'dan partner afişi de geldi!
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