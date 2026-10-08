Tek Başrol Yer Aldı: Kanal D'nin Yeni Dizisi Karakuyu'dan Sürpriz Afiş Geldi!

Dizinin resmi hikâyesi, geçmişinden uzaklaşıp kendine yeni bir hayat kuran Ferda'nın etrafında dönüyor. Yıllar sonra aldığı beklenmedik bir miras, Ferda'yı doğup büyüdüğü topraklara geri götürüyor.

Ancak hikâyenin bir de perde arkası var. Kulislerden aktarılan bilgilere göre Ferda'nın gerçek adı Fikriye. Yıllar önce ailesi tarafından kuyuya atılıp öldürüldüğü sanılan genç kadın, yeni bir kimlikle geri dönüyor ve geçmişin hesabını sormaya hazırlanıyor.

Ferda'yı bu dönüşte kapanmamış hesaplar bekliyor. Ailesiyle ve Karakuyu'nun güçlü isimleriyle yeniden yüz yüze gelen genç kadının yolu, Kahraman'la kesişiyor. İkili arasında hem güçlü bir çekim hem de sert bir çatışma başlıyor.

Üstelik hikâye sete çıkmadan önce de değişti. İlk duyurularda savcı olarak tanıtılan Ferda, kulis bilgisine göre yeni senaryoda öğretmen olarak ekrana gelecek.