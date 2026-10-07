Karakuyu Dizisi Sete Çıktı, Özge Törer ve Onur Tuna'dan İlk Kare Geldi

Dizinin hikâyesi de belli oldu. Karakuyu, geçmişinden uzaklaşıp kendine yeni bir hayat kuran Ferda'nın hikâyesini anlatıyor. Yıllar sonra aldığı beklenmedik bir miras, Ferda'yı doğup büyüdüğü topraklara geri götürüyor.

Ferda'yı bu dönüşte geçmişin kapanmamış hesapları bekliyor. Ailesiyle ve Karakuyu'nun güçlü isimleriyle yeniden yüz yüze gelen genç kadının yolu, Kahraman'la kesişiyor. İkili arasında hem güçlü bir çekim hem de sert bir çatışma başlıyor. Kulislerden aktarılan bilgilere göre ilk duyurularda savcı olarak tanıtılan Ferda, hikâyede öğretmen olarak ekrana gelecek.

Peki Karakuyu ne zaman başlıyor? Kanal D henüz dizinin tanıtımını yayınlamadı, başlangıç tarihini de açıklamadı. Dizinin hangi gün ve saatte ekrana geleceği de henüz belli değil. Çekimlerin başlamasıyla birlikte gözler şimdi dizinin ilk tanıtımına çevrildi.