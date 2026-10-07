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Karakuyu Dizisi Sete Çıktı, Özge Törer ve Onur Tuna'dan İlk Kare Geldi

Karakuyu Dizisi Sete Çıktı, Özge Törer ve Onur Tuna'dan İlk Kare Geldi

Kanal D yerli dizi
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
07.10.2026 - 14:05
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OGM imzalı Karakuyu'nun çekimleri başladı. Özge Törer ile Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı dizi Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Senaryosunu Deniz Akçay'ın yazdığı, Nezaket Coşkun'un yönettiği dizinin konusu da netleşti: Ferda, beklenmedik bir mirasın ardından doğduğu topraklara geri dönüyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Özge Törer ile Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı Karakuyu'nun çekimleri başladı.

Özge Törer ile Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı Karakuyu'nun çekimleri başladı.

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı projelerinden Karakuyu'da beklenen an geldi. OGM imzalı dizi sete çıktı ve kamera karşısındaki ilk günleri başladı. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Deniz Akçay yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor.

Yaz boyunca kadrosuna katılan isimlerle gündemde kalan dizi için ekibin ilk planda Ağustos'un son haftasında sete çıkması bekleniyordu. Hazırlık süreci uzayınca çekimler Ekim'e kaldı. Başrolde Ferda karakterine Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u olarak tanınan Özge Törer hayat veriyor. Ferda'nın yolunun kesiştiği Kahraman'ı ise Onur Tuna canlandırıyor.

Karakuyu'nun kalabalık oyuncu kadrosu da son halini aldı.

Karakuyu'nun kalabalık oyuncu kadrosu da son halini aldı.

Çekimlerle birlikte dizinin oyuncu kadrosu da netleşti. Özge Törer ve Onur Tuna'ya Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç ve Emrah Özdemir eşlik ediyor.

Kadroda ayrıca Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akerler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper gibi isimler bulunuyor.

Sermiyan Midyat dizide Kadir Ağa'yı canlandıracak. Cihan Talay, Kahraman'ın avukatı ve en yakın arkadaşı Mehmet'e, Selen Güney ise Ferda'nın kuzeni Emine'ye hayat verecek.

Ferda, beklenmedik bir mirasın ardından doğduğu topraklara geri dönüyor.

Ferda, beklenmedik bir mirasın ardından doğduğu topraklara geri dönüyor.

Dizinin hikâyesi de belli oldu. Karakuyu, geçmişinden uzaklaşıp kendine yeni bir hayat kuran Ferda'nın hikâyesini anlatıyor. Yıllar sonra aldığı beklenmedik bir miras, Ferda'yı doğup büyüdüğü topraklara geri götürüyor.

Ferda'yı bu dönüşte geçmişin kapanmamış hesapları bekliyor. Ailesiyle ve Karakuyu'nun güçlü isimleriyle yeniden yüz yüze gelen genç kadının yolu, Kahraman'la kesişiyor. İkili arasında hem güçlü bir çekim hem de sert bir çatışma başlıyor. Kulislerden aktarılan bilgilere göre ilk duyurularda savcı olarak tanıtılan Ferda, hikâyede öğretmen olarak ekrana gelecek.

Peki Karakuyu ne zaman başlıyor? Kanal D henüz dizinin tanıtımını yayınlamadı, başlangıç tarihini de açıklamadı. Dizinin hangi gün ve saatte ekrana geleceği de henüz belli değil. Çekimlerin başlamasıyla birlikte gözler şimdi dizinin ilk tanıtımına çevrildi.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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