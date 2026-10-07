Karakuyu Dizisi Sete Çıktı, Özge Törer ve Onur Tuna'dan İlk Kare Geldi
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OGM imzalı Karakuyu'nun çekimleri başladı. Özge Törer ile Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı dizi Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Senaryosunu Deniz Akçay'ın yazdığı, Nezaket Coşkun'un yönettiği dizinin konusu da netleşti: Ferda, beklenmedik bir mirasın ardından doğduğu topraklara geri dönüyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Özge Törer ile Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı Karakuyu'nun çekimleri başladı.
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Karakuyu'nun kalabalık oyuncu kadrosu da son halini aldı.
Ferda, beklenmedik bir mirasın ardından doğduğu topraklara geri dönüyor.
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