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Karakuyu Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Karakuyu Ne Zaman Başlayacak?

Karakuyu Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Karakuyu Ne Zaman Başlayacak?

Kanal D
Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 15:30
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Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu, ilk fragmanının yayınlanmasıyla birlikte merak edilen yapımların başına yerleşti. Özge Törer ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı dizi, aile sırları ve güç savaşlarıyla dolu bir hikayeyi ekrana taşıyacak. Peki Karakuyu ne zaman başlayacak, konusu ne, oyuncuları kim ve dizi nerede çekiliyor?

İşte detaylar!

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Karakuyu Dizisinin Konusu Ne?

Karakuyu Dizisinin Konusu Ne?

Kanal D'nin paylaştığı bilgilere göre dizinin merkezinde Ferda yer alıyor. Geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kuran Ferda, yıllar sonra aldığı beklenmedik bir miras nedeniyle doğup büyüdüğü topraklara geri dönüyor.

Geride bıraktığı ailesi ve Karakuyu’nun güçlü isimleriyle yeniden karşılaşan Ferda, kendisine bırakılan toprakların yalnızca bir mirastan ibaret olmadığını fark ediyor. Bir yandan kardeşlerini korumaya, diğer yandan kendi hayatının kontrolünü yeniden eline almaya çalışıyor.

Bu süreçte karşısına çıkan Kahraman ise Ferda’nın hayatında yeni bir kapı aralıyor. İkili arasında gelişen güçlü çekim, beraberinde çatışmaları da getiriyor. Aile sırları, güç savaşları ve geçmişten gelen hesaplaşmalar, dizinin temelini oluşturuyor.

Karakuyu Dizisinin Oyuncuları Kim?

Karakuyu Dizisinin Oyuncuları Kim?

Karakuyu'nun başrollerinde Özge Törer ve Onur Tuna yer alıyor. Özge Törer dizide savcı Ferda karakterine, Onur Tuna ise Kahraman karakterine hayat veriyor. Sermiyan Midyat Kadir Ağa, Uğur Uzunel Harun, Cenan Çamyurdu Hamdi, Elçin Atamgüç ise Nadire rolüyle kadroda.

Kanal D'nin açıkladığı oyuncu kadrosu şöyle:

  • Özge Törer

  • Onur Tuna

  • Sermiyan Midyat

  • Uğur Uzunel

  • Yaren Yapıcı

  • Cenan Çamyurdu

  • Elçin Atamgüç

  • Emrah Özdemir

  • Ayça Erturan

  • Cihan Talay

  • Burcu Salihoğlu

  • Ceren Koç

  • Özlem Taş

  • Pervin Mert

  • Selen Güney

  • Abdullah Cersel

  • Defne Burnaz

  • Betül Alaz

  • Deniz Bal

  • Emin Çalış

  • Yaren Özkoca

  • Efe Akerler

  • Alperen Yazıcı

  • Nazan Diper

Karakuyu Dizisinin Yönetmeni ve Senaristi Kim?

OGM Pictures imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun oturuyor. Senaryoyu ise Deniz Akçay kaleme alıyor.

Karakuyu Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Karakuyu Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Karakuyu’nun ilk fragmanı 25 Ekim 2026’da yayınlandı. “Aile için gerekirse canından geçilir!” sloganıyla paylaşılan tanıtım, dizinin hikayesine dair ilk görüntüleri izleyiciyle buluşturdu.

Ancak Kanal D, dizinin ilk bölümünün yayın tarihini ve hangi gün ekrana geleceğini henüz açıklamadı. Kanalın resmi internet sitesinde yapım için “Yakında” ifadesi kullanılıyor.

Karakuyu Nereden İzlenir?

Dizinin fragmanlarını ve yayınlandığında yeni bölümlerini Kanal D'nin resmi internet sitesi (kanald.com.tr) üzerinden takip edebilirsiniz.

Karakuyu Dizisi Nerede Çekiliyor?

Karakuyu Dizisi Nerede Çekiliyor?

Karakuyu dizisinin çekimleri Tokat’ta gerçekleştiriliyor. İlk etapta Sivas’ın Divriği ilçesinin gündeme geldiği yapımın çekim adresi daha sonra Tokat’a çevrildi. Ekim ayında yayımlanan haberlerde çekimlerin Tokat’ın Erbaa ilçesinde ve kent merkezindeki Sulusokak bölgesinde sürdüğü aktarıldı.

Dizinin Tokat’taki çekimlerine ev sahipliği yapan tarihi yapılardan biri de Muslu Ağa Köşkü olarak biliniyor. Muslu Ağa Konağı adıyla da tanınan yapı, kent merkezindeki Soğukpınar Mahallesi’nde, Tokat Saat Kulesi’nin hemen arkasında bulunan Bey Sokağı’nda yer alıyor. Tarihi Tokat Mevlevihanesi ile aynı bahçeyi paylaşan konak, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan önemli mimari eserler arasında gösteriliyor.

Karakuyu Uyarlama mı?

Dizinin bir kitaptan ya da başka bir yapımdan uyarlandığına dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Karakuyu, Deniz Akçay'ın kaleminden çıkan özgün bir hikaye olarak izleyici karşısına çıkacak.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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