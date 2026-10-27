Karakuyu Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Karakuyu Ne Zaman Başlayacak?

Kanal D'nin paylaştığı bilgilere göre dizinin merkezinde Ferda yer alıyor. Geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kuran Ferda, yıllar sonra aldığı beklenmedik bir miras nedeniyle doğup büyüdüğü topraklara geri dönüyor.

Geride bıraktığı ailesi ve Karakuyu’nun güçlü isimleriyle yeniden karşılaşan Ferda, kendisine bırakılan toprakların yalnızca bir mirastan ibaret olmadığını fark ediyor. Bir yandan kardeşlerini korumaya, diğer yandan kendi hayatının kontrolünü yeniden eline almaya çalışıyor.

Bu süreçte karşısına çıkan Kahraman ise Ferda’nın hayatında yeni bir kapı aralıyor. İkili arasında gelişen güçlü çekim, beraberinde çatışmaları da getiriyor. Aile sırları, güç savaşları ve geçmişten gelen hesaplaşmalar, dizinin temelini oluşturuyor.