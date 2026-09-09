Tuzlu Kahve Dizisinin Çekildiği Yalı Kimin? Dadyan Yalısı’nın 170 Yıllık Hikayesi

Yalı daha sonra Dadyan ailesinin mülkiyetine geçti. Ailenin en çok dikkat çeken ismi ise Osmanlı'nın önemli bürokratlarından Artin Dadyan oldu. Hariciye Nezareti'nde üst düzey görevlerde bulunan Dadyan, yalıyı kapsamlı biçimde restore ettirdi ve yapı uzun yıllar Dadyan ailesiyle özdeşleşti.

Aslında bugün “Dadyan Yalısı” dediğimiz ismin ortaya çıkmasının nedeni de bu dönem. Yalı artık yalnızca Yeniköy'deki gösterişli bir Boğaz yapısı değil, Dadyan ailesinin adıyla anılan bir İstanbul simgesi haline geldi.

Boğaz'ın Asırlık Değişimine Tanıklık Etti

Dadyan ailesinin yalıdaki yılları, Osmanlı'nın son dönemindeki İstanbul'un sosyal ve bürokratik hayatının da bir parçasıydı. Boğaz'daki yalılar o dönemde yalnızca konut olarak kullanılmıyor; dönemin varlıklı ailelerinin sosyal hayatında da önemli bir yer tutuyordu.

Dadyan Yalısı da yıllar boyunca bu hayatın içinde kaldı. Fakat 20. yüzyılın ilerleyen yıllarında yalı bir kez daha el değiştirecekti.

1970'lerde Yeni Sahibi Adil Sezer Oldu

Dadyan ailesinden sonra yalı, iş insanı Adil Sezer'in mülkiyetine geçti. 1970'li yıllarda gerçekleşen bu değişiklikle birlikte yapı bir başka isimle de anılmaya başladı: Adil Sezer Yalısı.

Bu nedenle bugün karşınıza “Dadyan Yalısı” ya da “Adil Sezer Yalısı” olarak çıkan yapı aslında aynı yalı. Tarihi kayıtlarda farklı isimlerle karşılaşılması da buradan kaynaklanıyor. Yalı ayrıca 1971 yılında koruma altına alınarak tarihi yapı niteliğini resmen kazandı.