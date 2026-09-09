Tuzlu Kahve Dizisinin Çekildiği Yalı Kimin? Dadyan Yalısı’nın 170 Yıllık Hikayesi
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İstanbul Boğazı'nda öyle yapılar var ki yalnızca manzaralarıyla değil, asırlardır tanık oldukları hikayelerle de dikkat çekiyor. Yeniköy sahilindeki Dadyan Yalısı da bunlardan biri.
Son dönemlerde Tuzlu Kahve dizisinin dikkat çeken mekanlarından biri olarak ekranlara gelen yalı, aslında yaklaşık 170 yıldır Boğaz'ın kıyısında tarihin derin izlerine tanıklık ediyor! Peki ekranlardan aşina olduğumuz Dadyan Yalısı aslında kimin? İlk sahibi kimdi, Dadyan adı nereden geldi? Hangi diziler çekildi?
İşte detaylar!
Metindeki Görseller: Kültürenvanteri
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Yalının Tarihi 1850'li Yıllara Dayanıyor
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Dadyan Yalısı'nda Hangi Diziler Çekildi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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