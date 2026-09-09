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Tuzlu Kahve Dizisinin Çekildiği Yalı Kimin? Dadyan Yalısı’nın 170 Yıllık Hikayesi

Tuzlu Kahve Dizisinin Çekildiği Yalı Kimin? Dadyan Yalısı’nın 170 Yıllık Hikayesi

Tuzlu Kahve Dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 11:43
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İstanbul Boğazı'nda öyle yapılar var ki yalnızca manzaralarıyla değil, asırlardır tanık oldukları hikayelerle de dikkat çekiyor. Yeniköy sahilindeki Dadyan Yalısı da bunlardan biri.

Son dönemlerde Tuzlu Kahve dizisinin dikkat çeken mekanlarından biri olarak ekranlara gelen yalı, aslında yaklaşık 170 yıldır Boğaz'ın kıyısında tarihin derin izlerine tanıklık ediyor! Peki ekranlardan aşina olduğumuz Dadyan Yalısı aslında kimin? İlk sahibi kimdi, Dadyan adı nereden geldi? Hangi diziler çekildi? 

İşte detaylar! 

Metindeki Görseller: Kültürenvanteri

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Yalının Tarihi 1850'li Yıllara Dayanıyor

Yalının Tarihi 1850'li Yıllara Dayanıyor

Dadyan Yalısı'nın hikayesi 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanıyor. Yeniköy'de inşa edilen yapı, Düzoğlu (Düzyan) ailesi tarafından yaptırıldı. Osmanlı döneminde Darphane-i Amire'de görev yapan ailenin yaptırdığı yalı, Boğaz'ın en dikkat çekici yapılarından biri olarak uzun yıllar varlığını sürdürdü.

Yalının bugünkü görünümünde zaman içinde yapılan değişikliklerin payı olsa da yapının temel hikayesi burada başladı. Ancak yalı uzun süre aynı ailenin elinde kalmadı.

Önce Aristarhi Ailesinin Oldu

Yapının Düzoğlu ailesinden sonraki sahibi, dönemin varlıklı tüccarlarından Nikola Aristarhi oldu. Ticaret sayesinde büyük bir servete ulaşan Aristarhi'nin Boğaz'daki bu görkemli yalıda geçirdiği dönem ise uzun sürmedi. Ekonomik sıkıntılar yaşamasının ardından mülkü elinden çıkarmak zorunda kaldı.

Yalının hikayesindeki en önemli dönem ise bundan sonra başladı.

Dadyan Ailesiyle Birlikte Yalı bugünkü Adını Aldı

Dadyan Ailesiyle Birlikte Yalı bugünkü Adını Aldı

Yalı daha sonra Dadyan ailesinin mülkiyetine geçti. Ailenin en çok dikkat çeken ismi ise Osmanlı'nın önemli bürokratlarından Artin Dadyan oldu. Hariciye Nezareti'nde üst düzey görevlerde bulunan Dadyan, yalıyı kapsamlı biçimde restore ettirdi ve yapı uzun yıllar Dadyan ailesiyle özdeşleşti.

Aslında bugün “Dadyan Yalısı” dediğimiz ismin ortaya çıkmasının nedeni de bu dönem. Yalı artık yalnızca Yeniköy'deki gösterişli bir Boğaz yapısı değil, Dadyan ailesinin adıyla anılan bir İstanbul simgesi haline geldi.

Boğaz'ın Asırlık Değişimine Tanıklık Etti

Dadyan ailesinin yalıdaki yılları, Osmanlı'nın son dönemindeki İstanbul'un sosyal ve bürokratik hayatının da bir parçasıydı. Boğaz'daki yalılar o dönemde yalnızca konut olarak kullanılmıyor; dönemin varlıklı ailelerinin sosyal hayatında da önemli bir yer tutuyordu.

Dadyan Yalısı da yıllar boyunca bu hayatın içinde kaldı. Fakat 20. yüzyılın ilerleyen yıllarında yalı bir kez daha el değiştirecekti.

1970'lerde Yeni Sahibi Adil Sezer Oldu

Dadyan ailesinden sonra yalı, iş insanı Adil Sezer'in mülkiyetine geçti. 1970'li yıllarda gerçekleşen bu değişiklikle birlikte yapı bir başka isimle de anılmaya başladı: Adil Sezer Yalısı.

Bu nedenle bugün karşınıza “Dadyan Yalısı” ya da “Adil Sezer Yalısı” olarak çıkan yapı aslında aynı yalı. Tarihi kayıtlarda farklı isimlerle karşılaşılması da buradan kaynaklanıyor. Yalı ayrıca 1971 yılında koruma altına alınarak tarihi yapı niteliğini resmen kazandı.

Dadyan Yalısı'nda Hangi Diziler Çekildi?

Dadyan Yalısı'nda Hangi Diziler Çekildi?

Yalı, Yasak Elma dizisinin özellikle 2. ve 3. sezonlarında izleyicilerin karşısına çıktı. Dizide Argun ailesinin gösterişli yalısı olarak kullanılan yapı, kısa sürede dizinin en akılda kalan mekanlarından biri haline geldi.

Eda Ece Yıllar Sonra Eski “Evine” Döndü

Yasak Elma'da Dadyan Yalısı'nda yaşayan karakterlerden biri Yıldız Argun'du. Yıldız'ı canlandıran Eda Ece, yıllar sonra bu kez Tuzlu Kahve dizisi için aynı yalıya geri döndü. Ancak bu kez Yıldız Argun olarak değil, Derin Kutaygil karakteriyle.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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