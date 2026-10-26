Karakuyu'da Geçmişle Hesaplaşma "Fikriye Ölmeden Ferda Doğamaz!"

Bir yandan kardeşlerini korumaya, diğer yandan kendi hayatının kontrolünü yeniden eline almaya çalışan Ferda, kendisini hiç beklemediği bir mücadelenin içinde buluyor. Bu süreçte karşısına çıkan Kahraman ise Ferda’nın hayatında yeni bir kapı aralıyor. İkili arasında filizlenen güçlü çekim ve kaçınılmaz çatışma, hikâyenin en dikkat çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu

Hikayesiyle dikkat çeken Karakuyu’nun yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun otururken dizinin senaryosunu Deniz Akçay kaleme alıyor. Karakuyu’nun oyuncu kadrosunda ise; Özge Törer, Onur Tuna, Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akarler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper yer alıyor.