Karakuyu'da Geçmişle Hesaplaşma "Fikriye Ölmeden Ferda Doğamaz!"
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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Karakuyu’nun ilk teaser’ı yayınlandı. Geçmişinden uzaklaşarak kendine yeni bir hayat kuran Ferda’nın (Özge Törer) hikâyesini konu alan dizi, yıllar sonra aldığı beklenmedik bir mirasla yeniden doğup büyüdüğü topraklara dönen genç kadının sarsıcı yolculuğunu ekrana taşıyacak.
Ferda ve Kahraman'ın hikayesi
Ferda'yı bekleyen mücadele!
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