Yılmaz Erdoğan’ın Olaylı Eski Aşkıydı: Tutuklandı
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Geçen yıllarda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını açıklayıp birlikte fotoğraflarını paylaşan oyuncu ve manken Cansu Taşkın, yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklandı.
Yasaklı madde soruşturmasında 3 tutuklama.
Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın olaylı aşkı geçen yıllarda magazin gündemine damga vurmuştu.
Cansu Taşkın kimdir?
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