Oyuncu ve manken Cansu Taşkın ile Yılmaz Erdoğan’ın geçen yıllarda ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Cansu Taşkın, verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan’la aşk yaşadığını doğrularken kardeşi ise ikilinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı.

Cansu Taşkın’ın açıklaması ve fotoğrafların paylaşılmasına tepki gösteren Yılmaz Erdoğan ise şu açıklamayı yapmıştı:

“Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle...'

Bu açıklamanın ardından ise Cansu Taşkın, “Bu bir ifşa değildi. Her görüntü izin alınarak benim telefondan çekilir. Kardeşim kendi inisiyatifinde paylaştı. Ona da saygı duyuyorum. İki günlük ilişki gösterildi. Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım. Benim de ailem var. Herkes kendine gelsin' ifadelerini kullanmıştı.