İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdiği 24 Kasım operasyonunda Burcu Özberk de gözaltına alınanlar arasında yer almıştı. NOW'da yayınlanan Anne Yarısı dizisinin oyuncusu, savcılıkta kendisine yöneltilen suçlamaları şu sözlerle reddetti:

'[Yasa dışı madde] içilen ortamlarda bulunmadım, bulunmam da. Ben [yasa dışı] madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.'