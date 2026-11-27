Burcu Özberk'in Savcılıkta Verdiği İfadenin Ayrıntıları Ortaya Çıktı: Aylık Gelirini de Açıkladı
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Anne Yarısı dizisinde Zeynep Aksoy karakterini canlandıran Burcu Özberk, yasa dışı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Ünlü oyuncu, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Özberk'in suçlamalara, gelirine ve cep telefonuna dair savcılıkta anlattıkları da ortaya çıktı.
"Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."
Aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu beyan etti.
Cep telefonunun iade edilmesini istedi.
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