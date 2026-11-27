Fransız Haber Ajansı AFP'yi Gece Yarısı Alarma Geçiren Siber Saldırı
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Fransız haber ajansı Agence France-Presse, kısa adıyla AFP, gece saatlerinde bir siber saldırının hedefi oldu. Saldırıyı fark eden ajans ekipleri, müşterilerin kullandığı sistemlerden biri için tedbir kararı aldı. AFP yönetimi, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü duyurdu.
AFP Forum tedbir amacıyla erişime kapatıldı.
"Saldırıyı sınırlandırmak için hemen harekete geçtik."
"Faillerin kimliği hakkında bilgiye sahip değiliz."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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