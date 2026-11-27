Ajansın açıklamasında incelemenin sürdüğü şu ifadelerle duyuruldu:

'Dışarıdan uzmanların yardımıyla bir inceleme yürütülüyor. Bu aşamada, bu saldırının faillerinin kimliği hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz.'

AFP'ye yönelik saldırı, Fransa'da ve diğer ülkelerde şirketleri ve kamu kurumlarını hedef alan son dönemdeki saldırı dalgasının parçası oldu. Merkezi Zürih'te bulunan FIFA da kişisel ve ticari bilgilere yetkisiz erişime yol açan bir siber saldırıyı doğrulamıştı. Ekim ayında ise Fransa'da bazı süpermarketlere düzenlenen siber saldırıda buzdolabı ve dondurucuların sıcaklıkları yükseltilmiş, Fransa olaydan İran'ı sorumlu tutmuş, İran da suçlamaları asılsız olarak nitelemişti.