Ne Diyet Ne Spor: Cambridge'li Obezite Uzmanının Kilo Vermek İçin Tek Tavsiyesi
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Kilo vermek için türlü yollar denemiş olabilirsiniz. Kalorilerinizi saymış, spora başlamış, sıkı bir diyet listesi takip etmiş olabilirsiniz. Fakat kilo vermek için bunları yapmak zorunda olmayabilirsiniz.
Cambridge Üniversitesi'nden obezite araştırmacısı Prof. Giles Yeo ve beslenme uzmanı Dr. Federica Amati, İngiliz sağlık şirketi ZOE'nin podcast'inde diyet yapmadan kilo vermenin yollarını konuştu. Yeo'ya göre ilk adım tek bir kelimede saklı.
Yeo'nun cevabı: Çeşitlilik
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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