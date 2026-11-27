Peki çeşitlilik pratikte nasıl görünüyor? Yeo, her hafta hayata küçük bir yenilik eklemeyi öneriyor: Yeni bir baklagil türü denemek, işe farklı bir yoldan gitmek, yeni bir egzersiz ya da farklı bir protein kaynağı...

Uzmana göre bu küçük değişiklikler insanın ne yaptığı üzerine düşünmesini sağlıyor ve sağlığı iyileştirmenin ilk adımı oluyor.

Yeo, kilo vermeye çalışanların en sık yaptığı hatanın da her öğünü takıntı haline getirmek olduğunu söylüyor. Ona göre bu yaklaşım hayatın keyfini kaçırıyor; beslenmeye tek tek öğünler yerine bir bütün olarak bakmak gerekiyor.