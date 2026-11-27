Milyonlarca emeklinin gözü, ocak ayında maaşlara yansıyacak artışta. Mevcut tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yaklaşık yüzde 10, memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 8 zam yapılması bekleniyor. Kesin oran, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 2027 ocak ayından itibaren geçerli olacak yasal artışların üzerine ilave iyileştirmeleri içeren bir çalışma yürüttüklerini açıklamıştı. Bu iyileştirmenin kapsamı ise henüz paylaşılmadı.

Maaş artışı tek başına gelmeyecek. Zamdan kısa süre sonra SGK ile bankalar arasındaki promosyon protokolünün süresi dolacak ve masaya yeni rakamlar gelecek. Emekliler bu yüzden 2027'nin ilk çeyreğine hem maaşta hem promosyonda 'çifte artış' beklentisiyle giriyor.