Emekli Promosyonunda Çifte Maaş Sürprizi
Emekliler için yılbaşı öncesinde iki kritik tarih öne çıktı. Ocak ayında maaşlara zam yapılacak, SGK'nın bankalarla imzaladığı üç yıllık promosyon protokolü ise Mart 2027'de sona erecek. Yeni protokolle asgari promosyon tutarlarının yukarı çekilmesi bekleniyor. Bankaların kampanyalarında nakit promosyon şimdiden 27 bin TL'ye ulaştı.
Emekli promosyonunda çifte maaş ihtimali.
Mart 2024'te imzalanan protokolde asgari promosyon 5 bin ile 12 bin TL arasında.
Bankalarda nakit promosyon 27 bin TL'yi buldu.
Banka değiştirmek isteyen emekli, kalan ayların promosyonunu iade ediyor.
Ocak ayını beklemek gerekiyor mu?
Yeni emekli olanlar ve üç yıllık taahhüdü sona erenler için ocak ayını beklemek zorunlu değil. Bugün promosyon alıp ileride daha yüksek bir teklif çıkarsa güncelleme talep etmek mümkün.
Yine de yeni protokolün imzalanmasıyla tabandaki rakamların değişmesi beklendiğinden, Mart 2027'ye kadar bankaların kampanyalarını yakından takip etmek emeklinin pazarlık gücünü artıracak.
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