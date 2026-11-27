Mustafa Keser'in Acı Günü! 48 Yıllık Hayat Arkadaşı Nilüfer Keser Hayatını Kaybetti
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Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, 48 yıllık hayat arkadaşı Nilüfer Keser'i kaybetmenin acısını yaşıyor. Bir süredir kanser tedavisi gören Nilüfer Keser, 26 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran usta sanatçı, eşinin cenaze törenine ilişkin bilgileri de paylaştı.
Mustafa Keser, 48 yıllık hayat arkadaşını kaybetti.
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