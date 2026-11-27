1978 yılında Nilüfer Keser ile dünyaevine giren Mustafa Keser, 48 yıllık evliliğinde üç çocuk sahibi olmuştu.

Bir süredir kanser tedavisi gören eşini kaybeden usta sanatçı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Eşinin vefatının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Keser, 48 yıllık hayat arkadaşının hayatını kaybettiğini sevenlerine duyurdu.

Nilüfer Keser, 28 Kasım Cumartesi günü İstanbul Hasdal Çamlıvadi Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

Aralık 2024'te kendisine de kanser teşhisi konulduğunu açıklayan Mustafa Keser, o dönem eşinin de kanser tedavisi gördüğünü belirtmişti. Usta sanatçı, kendi sağlığından çok eşinin sağlığını düşündüğünü dile getirmişti.