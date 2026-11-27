Tablet Dünyasının Yeni Gözdesi: Casper PAD D10 İncelemesi
12-15 bin lira bandında çizim yapabileceğin, ders çalışıp dizi izleyebileceğin bir tablet arıyorsan Casper PAD D10'u ekranı, kalemi, performansı ve bataryasıyla senin için inceledik.
Son Güncelleme: 25 Kasım 2026
12-15 bin lira civarında tablet arayanların listesine yeni giren en dikkat çekici modellerden biri Casper PAD D10. Casper'ın resmi sitesinde 12.999 TL'ye satılan PAD D10, 15 bin TL sınırının 2.001 TL altında kalıyor ve bu fiyata 2300 x 1600 çözünürlüklü 11 inç 2.3K IPS ekran, 90 Hz yenileme hızı, 6 nm MediaTek Helio G99 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama (512 GB'a kadar microSD), 7000 mAh batarya, Dolby Atmos destekli çift hoparlör ve Android 16 sunuyor. Asıl farkı kutuda: 4096 basınç seviyeli USI 2.0 aktif kalem ile kalem yuvalı, stand işlevli koruyucu kılıf tabletle birlikte geliyor. 7,95 mm inceliği ve 510 gramlık alüminyum gövdesiyle PAD D10; çizim, not alma, okul ödevleri ve dizi-film için ince, ekranı kaliteli ve fiyat performans odaklı bir tablet isteyenlere hitap ediyor.
7,95 mm incelik, 510 gram ağırlık ve koyu gri anodize alüminyum kasa: Casper PAD D10, 12.999 TL'lik fiyatına şık ve taşınabilir bir gövde sığdırıyor.
2300 x 1600 çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve Dolby Atmos: Casper PAD D10'un 11 inç ekranı ders notlarından dizi gecelerine kadar her işte net.
Aktif kalem, kalem yuvalı kılıf ve Type-C kablo aynı kutuda: Casper PAD D10 ile not almaya ve çizmeye ek masraf yapmadan başlıyorsun.
Helio G99 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama ve 7000 mAh batarya: Casper PAD D10 okul, ödev ve eğlence temposuna göre donatılmış.
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: 15 bin lirayı geçmeyen, çizim yapabileceğim bir tablet olarak Casper PAD D10 alınır mı?
Cevap: Evet, Casper PAD D10 bu ihtiyaç için tasarlanmış bir tablet. 12.999 TL fiyatına kutudan USI 2.0 protokollü aktif kalemle çıkıyor; kalem 4096 basınç seviyesi, 0-60 derece eğim hassasiyeti ve avuç içi algılama sunuyor. 2300 x 1600 çözünürlüklü 11 inç ekran ince çizgileri net gösteriyor, 7000 mAh batarya da uzun çizim seanslarına eşlik ediyor.
Soru: Casper PAD D10'un kalemi ve kılıfı ayrıca mı satılıyor?
Cevap: Hayır. Casper PAD D10'un kutusunda 1 adet Casper Prestige aktif kalem, 1 adet koruyucu kılıf ve 1 adet Type-C kablo bulunuyor. Kılıfın kalem yuvası ve stand işlevi var; yani tableti masaya yerleştirip ders izlemek ya da film açmak için ek aksesuar almana gerek kalmıyor.
Soru: Casper PAD D10'a SIM kart takılabilir mi, TV'ye bağlanabilir mi?
Cevap: Casper PAD D10, 2,4 ve 5 GHz çift bant Wi-Fi ile internete bağlanan bir model; Casper'ın SSS'sine göre SIM kart takılabilen tabletleri güncel L serisi. Yine Casper'ın SSS'sine göre cihazda HDMI ile görüntü aktarımı desteği yok.
Soru: Casper PAD D10'un garanti süresi ne kadar?
Cevap: Casper'ın ürün sayfasındaki bilgiye göre Casper PAD D10'un garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper PAD D10, 12-15 bin lira bandında dolu bir paket sunsa da her kullanıcıya göre değil:
- Her yerde mobil veriyle bağlanmak isteyenler: PAD D10 Wi-Fi ile çalışıyor; Casper, SIM kart takılabilen tabletler için L serisini işaret ediyor.
- Güçlü güneş altında çok kullananlar: Ekran parlaklığı 400 nit; dış mekânda, doğrudan güneş altında uzun süre kullanmayı düşünenler bu değeri göz önünde bulundurmalı.
- Tabletle fotoğraf çekmeyi önemseyenler: Arkada 8 MP, önde 5 MP kamera var. Görüntülü görüşme ve not fotoğraflamak için yeterli, ama kamera odaklı bir cihaz arayanların beklentisini karşılamayabilir.
- Tableti TV ya da monitöre kabloyla bağlamak isteyenler: Casper'ın SSS'sine göre HDMI ile görüntü aktarımı desteği yok.
- Profesyonel düzeyde ağır uygulama kullanacaklar: Helio G99 günlük işler, ders ve eğlence için konumlanmış bir işlemci; Casper da oyun ve uygulama performansının yazılımın gereksinimlerine göre değiştiğini belirtiyor.
Sonuç: Casper PAD D10 Kimin İçin Doğru Tablet?
12-15 bin lira bandında kalemli, ekranı kaliteli ve uzun soluklu bir tablet arıyorsan Casper PAD D10 ilk bakman gereken modellerden biri.
- Çizim yapmak ve not almak isteyenler: 4096 basınç seviyeli USI 2.0 aktif kalem kutudan çıkıyor.
- Öğrenciler: 11 inç 2.3K ekran, 8 GB RAM ve stand kılıfla ödev, PDF ve online derse hazır.
- Dizi-film sevenler: 90 Hz ekran, Dolby Atmos destekli çift hoparlör ve 7000 mAh batarya.
- İnce ve şık tablet isteyenler: 7,95 mm inceliğinde, 510 gram ağırlığında alüminyum gövde.
- Bütçesi 15 bin TL'yi geçmeyenler: 12.999 TL fiyatı, kalem ve kılıf için ayrı bütçe ayırma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 25 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Casper PAD D10 ürün sayfasından derlenmiştir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın