Casper PAD D10 nedir, 12-15 bin lira bandında neden öne çıkıyor?

Casper PAD D10, Casper'ın kalem ve kılıfla birlikte satılan 11 inçlik Android tableti. Resmi sitede 12.999 TL'ye satılıyor ve Casper onu 'Kalemiyle, Kılıfıyla Hayatına Hazır' sloganıyla tanıtıyor. Yani tableti aldığın gün not almaya, çizmeye ve masaya kurup ders izlemeye başlayabiliyorsun.

12-15 bin lira civarında tablet bakarken genelde iki seçenek çıkar: Ya ekranı iyi ama kalemi ayrıca alınan bir model ya da kalemi olan ama başka yerden kısılmış bir model. Casper PAD D10 bu ikisini bir araya getirmeye çalışıyor: 2.3K ekran, 90 Hz akıcılık, 8 GB RAM ve kutudan çıkan aktif kalem aynı pakette.

İnce ve şık bir tablet arayanlar için Casper PAD D10 nasıl bir gövde sunuyor?

Casper PAD D10, 7,95 mm kalınlığında ve 510 gram ağırlığında. Gövde ölçüleri 245,89 x 176,78 x 7,95 mm; arka kasada koyu gri (antrasit gri) anodize alüminyum kullanılıyor. Bu önemli, çünkü tableti çantaya atıp okula, kütüphaneye ya da yolculuğa götürmek istediğinde hem hafif hem de elde kaliteli hisseden bir cihaz taşıyorsun.