Bu ay bankaların emekliler için hazırladığı kampanyalarda tutarlar yüksek seyrediyor. Nakit ödemenin üstüne; fatura talimatı vermek, kredi kartıyla alışveriş yapmak ya da sigorta yaptırmak gibi adımlarla ek ödüller de kazanılabiliyor.

Bu ödüller eklendiğinde bazı bankalarda emeklinin eline geçen toplam kazanç 30-35 bin liraya ulaşıyor. Yalnız 35 bin liranın tamamı şartsız nakit olarak ödenmiyor; bu seviyedeki kampanyalarda ek ödüllerin büyük kısmı söz konusu adımlara bağlı.