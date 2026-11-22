Maaşı Artan Emeklinin Promosyonu da Artacak: 35 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
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Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
Yeni yılda maaş artışı bekleyen emeklilere bankalardan da sevindirici bir haber var. Şu an toplamda 35 bin liraya kadar çıkabilen promosyonların, ocaktaki zammın ardından daha da büyümesi bekleniyor.
İşte detaylar...
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Kaan Zenginli
Aylığı 20 bin lira ve üzerinde olan emekli, 20 bin liraya kadar nakit promosyon alıyor.
Zamlı maaşla birlikte birçok emekli bankaların üst tarifesine geçebilir.
Banka değiştirmek için üç yılın dolmasını beklemek gerekmiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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