Diyet Yapmadan 45 Kilo Verdi: Lisedeki Hatasını Tekrarlamadı, 3 Adım Uyguladı
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Lise yıllarında katı diyetlerle 45 kilo veren Benji Xavier, birkaç yıl içinde kiloların hepsini geri aldı. ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki içerik üreticisi, ikinci denemesinde bambaşka bir yol seçti. Yasak listesi yapmak yerine sevdiği yemekleri yemeye devam etti ve üç basit kurala bağlı kaldı. Bir yılı biraz aşan sürede yine 45 kilo verdi, bu kez kilolarını yaklaşık iki yıldır koruyor.
Kaynak: Business Insider
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Lisede besin gruplarını tamamen kesmiş, verdiği kiloları birkaç yılda geri almıştı
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1. Pazar sabahı bütün haftanın yemeklerini önceden hazırladı
2. Az kalorili ama doyuran yiyeceklerle tabağını doldurdu
3. Kalorisini içeceklerden almadı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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