Diyet Yapmadan 45 Kilo Verdi: Lisedeki Hatasını Tekrarlamadı, 3 Adım Uyguladı

Xavier ilk kez lise yıllarında kilo verdi ama bu süreci hiç mutlu geçirmedi. Bazı besin gruplarını sofrasından tamamen çıkardı, birbirinden kısıtlayıcı diyetleri art arda denedi. Bugün o dönemi 'zararlı bir diyet kültürünün kurbanı olmak' diye anlatıyor. Ona göre yasaklar bir süre sonra takıntıya dönüşüyor: 'Sürekli yiyemediğin şeyleri düşünüyorsun. Sonunda kendine izin verdiğinde de ölçüyü kaçırıyorsun.' Birkaç yıl içinde verdiği kiloların hepsi geri geldi.

Men's Health'e anlattığına göre en yüksek kilosu yaklaşık 130'du. Dönüm noktası Ağustos 2021'de yaşandı. Alışverişte üzerine olan kıyafet bulamaması ve tatilde kendini rahat hissetmemesi, Xavier'i yeniden harekete geçirdi. Bu kez kendine işkence etmeyeceğine söz verdi. Sevdiği yemekleri evde daha hafif malzemelerle hazırladı, kalorisi yüksek yiyecekleri ise tamamen yasaklamak yerine ölçülü yedi. Bir spor salonuna yazılıp hem kardiyo hem ağırlık çalışmaya başladı.

İlk zamanlar zorlandığını ama bu alışkanlıkların zamanla hayat tarzına dönüştüğünü söylüyor. Bakış açısındaki değişikliği de şöyle özetliyor: 'Yaşım ilerliyor, sağlıklı olmam gerekiyor. Mesele sadece görüntü ve zayıf olmak değil.'

Bilimsel veriler de onu destekliyor. Journal of Obesity and Metabolic Syndrome'da 2021'de yayımlanan bir derleme, kilo kontrolünde tek bir doğru yöntem olmadığını, en iyi diyetin uzun vadede sürdürülebilen diyet olduğunu vurguluyor. Xavier de kalori açığında kalırken dengeli beslenmeyi seçti ve bu süreçte üç kuraldan hiç vazgeçmedi.