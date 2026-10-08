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Diyet Yapmadan 45 Kilo Verdi: Lisedeki Hatasını Tekrarlamadı, 3 Adım Uyguladı

Diyet Yapmadan 45 Kilo Verdi: Lisedeki Hatasını Tekrarlamadı, 3 Adım Uyguladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 12:22
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Lise yıllarında katı diyetlerle 45 kilo veren Benji Xavier, birkaç yıl içinde kiloların hepsini geri aldı. ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki içerik üreticisi, ikinci denemesinde bambaşka bir yol seçti. Yasak listesi yapmak yerine sevdiği yemekleri yemeye devam etti ve üç basit kurala bağlı kaldı. Bir yılı biraz aşan sürede yine 45 kilo verdi, bu kez kilolarını yaklaşık iki yıldır koruyor.

Kaynak: Business Insider

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Lisede besin gruplarını tamamen kesmiş, verdiği kiloları birkaç yılda geri almıştı

Lisede besin gruplarını tamamen kesmiş, verdiği kiloları birkaç yılda geri almıştı

Xavier ilk kez lise yıllarında kilo verdi ama bu süreci hiç mutlu geçirmedi. Bazı besin gruplarını sofrasından tamamen çıkardı, birbirinden kısıtlayıcı diyetleri art arda denedi. Bugün o dönemi 'zararlı bir diyet kültürünün kurbanı olmak' diye anlatıyor. Ona göre yasaklar bir süre sonra takıntıya dönüşüyor: 'Sürekli yiyemediğin şeyleri düşünüyorsun. Sonunda kendine izin verdiğinde de ölçüyü kaçırıyorsun.' Birkaç yıl içinde verdiği kiloların hepsi geri geldi.

Men's Health'e anlattığına göre en yüksek kilosu yaklaşık 130'du. Dönüm noktası Ağustos 2021'de yaşandı. Alışverişte üzerine olan kıyafet bulamaması ve tatilde kendini rahat hissetmemesi, Xavier'i yeniden harekete geçirdi. Bu kez kendine işkence etmeyeceğine söz verdi. Sevdiği yemekleri evde daha hafif malzemelerle hazırladı, kalorisi yüksek yiyecekleri ise tamamen yasaklamak yerine ölçülü yedi. Bir spor salonuna yazılıp hem kardiyo hem ağırlık çalışmaya başladı.

İlk zamanlar zorlandığını ama bu alışkanlıkların zamanla hayat tarzına dönüştüğünü söylüyor. Bakış açısındaki değişikliği de şöyle özetliyor: 'Yaşım ilerliyor, sağlıklı olmam gerekiyor. Mesele sadece görüntü ve zayıf olmak değil.'

Bilimsel veriler de onu destekliyor. Journal of Obesity and Metabolic Syndrome'da 2021'de yayımlanan bir derleme, kilo kontrolünde tek bir doğru yöntem olmadığını, en iyi diyetin uzun vadede sürdürülebilen diyet olduğunu vurguluyor. Xavier de kalori açığında kalırken dengeli beslenmeyi seçti ve bu süreçte üç kuraldan hiç vazgeçmedi.

1. Pazar sabahı bütün haftanın yemeklerini önceden hazırladı

1. Pazar sabahı bütün haftanın yemeklerini önceden hazırladı

Xavier'e göre kilo verirken en büyük yardımcı, sağlıklı bir öğünün her an elinin altında olması. Eskiden acele bir şeyler yemesi gerektiğinde çoğu zaman hazır yemeğe yöneliyordu. 'Hazır yemekler hem çok kalorili hem çok yağlı. Kilo verme sürecini ciddi şekilde baltalayabiliyor' diyor.

Günde üç öğün yemek pişirmeye vakti olmadığı için çözümü haftalık hazırlıkta buldu. Cumartesi günleri market alışverişini yaptı, pazar sabahı da bütün haftanın yemeklerini hazırlayıp saklama kaplarına yerleştirdi. 'Sabah mutfağa giriyordum ve hafta boyunca yiyeceğim her şey hazır oluyordu' diye anlatıyor.

Bizde annelerin hafta başında birkaç tencere yemek yapıp buzdolabına dizmesine benzeyen bu yöntem, yorgun döndüğü akşamlarda paket servis uygulamasını açma isteğinin de önüne geçti.

2. Az kalorili ama doyuran yiyeceklerle tabağını doldurdu

2. Az kalorili ama doyuran yiyeceklerle tabağını doldurdu

Kilo vermek için harcadığınızdan daha az kalori almanız gerekiyor. Ama Xavier'e göre bu, minicik porsiyonlarla aç gezmek anlamına gelmiyor. Yemek yapmayı da yemeyi de çok seven Xavier, kalorisi düşük ama hacmi büyük yiyecekleri bol bol tüketmeyi seçti. Hacimli beslenme olarak bilinen bu yöntemi tek cümleyle özetliyor: 'Daha az kaloriyle daha çok yiyorsun.'

Pek atıştırmayı sevmese de canı bir şey çektiğinde kalorisi düşük olduğu için gönül rahatlığıyla yiyebildiği patlamış mısırı tercih ediyor. Dondurmaya da düşkün. Eskiden yaklaşık yarım litrelik bir kutuyu tek oturuşta bitirebiliyordu. Şimdi kalorisi düşük bir dondurmaya geçti. Kutunun tamamı yaklaşık 300 kalori olduğu için yine bütün kutuyu yiyebiliyor. Sevdiği yemeklerde de benzer değişiklikler yaptı, örneğin lazanyada makarna yaprakları yerine patlıcan kullandı.

Diyetisyenler yine de yalnızca kaloriye bakılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Önerileri, besin değeri yüksek yiyeceklere odaklanmak ve mümkün olduğunca aşırı işlenmiş ürünlerden uzak durmak.

3. Kalorisini içeceklerden almadı

3. Kalorisini içeceklerden almadı

Üçüncü kural, sevdiği yemeklere yer açmak için kalorisini içeceklerden almamak. Gazlı ve şekerli içecekler kalorisi yüksek ama besin değeri neredeyse hiç olmayan ürünler. Yaklaşık 590 mililitrelik bir şişe kola 240 kalori içeriyor. Bu, günlük 2 bin kalorilik bir beslenme düzeninin yüzde 10'undan fazlası.

Xavier bu içecekleri hayatından tamamen çıkarmış değil. 'Bu kuralı ara sıra bozuyorum ama gerçekten çok işe yarıyor' diyor. Yıllarca kendini aç bırakan genç adamın vardığı sonuç ise net: 'Artık kendime işkence edemezdim. Sevdiğin yiyecekleri yemeye devam ederek de kilo verebilirsin.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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