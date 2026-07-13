Her Gün Aynı 5 Yemeği Yedi ve 31 Kilo Verdi
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İngiltere'de yaşayan 47 yaşındaki bir çocuk annesi Lyndsey Kelly, her gün aynı 5 öğünü tüketerek ve günde sadece 40 dakika kardiyo yaparak yaklaşık 31 kilo verdi. Eski halini 'tembel bir insan' olarak tanımlayan kadın, azmi sayesinde sadece kilolarından kurtulmakla kalmadı, podyuma çıkarak vücut geliştirme şampiyonasında ikincilik kupasını kaldırdı.
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Fast food bağımlılığı, alkol tüketimi ve hareketsiz bir yaşam tarzı...
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Ocak 2024'te hayatının dönüm noktasını yaşayan talihsiz anne, çevrimiçi bir yarışmada profesyonel bir antrenörle 3 aylık koçluk eğitimi hakkı aradı.
Hızlı ve sağlıksız diyetlerin aksine Kelly, her gün özenle tartılmış aynı 5 öğünü tüketmeye başladı.
12 saatlik ağır iş vardiyalarında çalışmasına rağmen Kelly, bahanelerin arkasına sığınmadı.
Sosyal medyada binlerce takipçisine ilham veren Kelly, ağırlık kaldırmaktan korkan kadınlara da önemli bir mesaj gönderdi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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