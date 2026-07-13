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Her Gün Aynı 5 Yemeği Yedi ve 31 Kilo Verdi

Her Gün Aynı 5 Yemeği Yedi ve 31 Kilo Verdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 14:56
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İngiltere'de yaşayan 47 yaşındaki bir çocuk annesi Lyndsey Kelly, her gün aynı 5 öğünü tüketerek ve günde sadece 40 dakika kardiyo yaparak yaklaşık 31 kilo verdi. Eski halini 'tembel bir insan' olarak tanımlayan kadın, azmi sayesinde sadece kilolarından kurtulmakla kalmadı, podyuma çıkarak vücut geliştirme şampiyonasında ikincilik kupasını kaldırdı.

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Fast food bağımlılığı, alkol tüketimi ve hareketsiz bir yaşam tarzı...

Fast food bağımlılığı, alkol tüketimi ve hareketsiz bir yaşam tarzı...

Greater Manchester'ın Bolton şehrinde yaşayan 47 yaşındaki Lyndsey Kelly'nin hayatı, 40'lı yaşlarının ortalarına geldiğinde tamamen çıkmaza girmişti. En kilolu döneminde 83 kiloya ulaşan Kelly, oğlu için hayatını kökten değiştirmeye karar verdi ve sadece 2,5 yıl içinde 52 kiloya düşerek inanılmaz bir dönüşüme imza attı.

Eski yaşam tarzını dürüstçe eleştiren Kelly, 'Çok fazla yiyordum, çok fazla içiyordum, sürekli dışarıdan yemek sipariş ediyordum ve hiç egzersiz yapmıyordum. Artık yeter dedim. Oğlum için değiştim. Ona iyi bir rol model olmak ve bir insanın isterse neleri başarabileceğini göstermek istedim' dedi.

Ocak 2024'te hayatının dönüm noktasını yaşayan talihsiz anne, çevrimiçi bir yarışmada profesyonel bir antrenörle 3 aylık koçluk eğitimi hakkı aradı.

Ocak 2024'te hayatının dönüm noktasını yaşayan talihsiz anne, çevrimiçi bir yarışmada profesyonel bir antrenörle 3 aylık koçluk eğitimi hakkı aradı.

Yarışmayı kazanamadı ancak azmini gören vücut geliştirme antrenörü Craig onunla çalışmayı kabul etti. Haftalık alkol ve fast food masrafını tamamen kesen Kelly, bu bütçeyi kişisel koçuna ayırarak yepyeni bir disiplinin kapısını araladı.

Hızlı ve sağlıksız diyetlerin aksine Kelly, her gün özenle tartılmış aynı 5 öğünü tüketmeye başladı.

Hızlı ve sağlıksız diyetlerin aksine Kelly, her gün özenle tartılmış aynı 5 öğünü tüketmeye başladı.

Fast food ve yağlı yiyeceklerin yerini alan o menüde şunlar yer alıyor:

  • Yulaf ezmesi ve yoğurt

  • Tavuk ve pilav

  • Tavuk dürüm

  • Patates ve sebzeli kıyma

  • Fıstık ezmeli ekşi mayalı ekmek

12 saatlik ağır iş vardiyalarında çalışmasına rağmen Kelly, bahanelerin arkasına sığınmadı.

12 saatlik ağır iş vardiyalarında çalışmasına rağmen Kelly, bahanelerin arkasına sığınmadı.

Her sabah saat 04.00'te uyanarak aç karnına 40 dakika sabit bisiklet veya Stairmaster (merdiven aleti) üzerinde kardiyo yapan azimli anne, ardından işe yürüyerek gidiyor. Vardiyası bittiğinde ise soluğu hemen spor salonunda alarak dambıllarla ağır ağırlık antrenmanları yapıyor.

Ağırlık kaldırmaya olan tutkusu Kelly'yi profesyonel bir sporcuya dönüştürdü. Disiplinli çalışmasının meyvesini 2026 NABBA Kuzey Batı Vücut Geliştirme Yarışması'nda alan Kelly, jüri üyelerinin dikkatini çekti. Kas yapısının ve kondisyonunun mükemmelliği nedeniyle hakemler tarafından daha üst bir seviye olan 'atletik kategoriye' alınan Kelly, 13 Haziran'daki büyük finallerde ikincilik kupasını kaldırdı.

Sosyal medyada binlerce takipçisine ilham veren Kelly, ağırlık kaldırmaktan korkan kadınlara da önemli bir mesaj gönderdi:

Sosyal medyada binlerce takipçisine ilham veren Kelly, ağırlık kaldırmaktan korkan kadınlara da önemli bir mesaj gönderdi:

'Kadınlar her zaman çok kaslı olmak istemediklerini, sadece vücutlarını şekillendirmek istediklerini söylerler. Ancak vücut şekillendirmek tamamen kas geliştirmekten gelir. Ağırlık kaldırarak bir gecede erkeğe dönüşemezsiniz. Kadınların vücudunda erkeklerdeki gibi yüksek testosteron seviyeleri olmadığı için kas geliştirmemiz zaten çok zordur. Her şey ne yediğinizle ve istikrarla ilgilidir.'

İlerleyen yaşlarda spora başlamaktan çekinen herkese seslenen şampiyon anne, 'Başlangıçta süreç biraz sıkıcı ve zor gelebilir. Ancak sonuçları görmeye başladığınızda bu sistemin işe yaradığını anlıyorsunuz. Sadece kendinize zaman tanıyın' tavsiyesinde bulundu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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