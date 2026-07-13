Her Gün Aynı 5 Yemeği Yedi ve 31 Kilo Verdi

'Kadınlar her zaman çok kaslı olmak istemediklerini, sadece vücutlarını şekillendirmek istediklerini söylerler. Ancak vücut şekillendirmek tamamen kas geliştirmekten gelir. Ağırlık kaldırarak bir gecede erkeğe dönüşemezsiniz. Kadınların vücudunda erkeklerdeki gibi yüksek testosteron seviyeleri olmadığı için kas geliştirmemiz zaten çok zordur. Her şey ne yediğinizle ve istikrarla ilgilidir.'

İlerleyen yaşlarda spora başlamaktan çekinen herkese seslenen şampiyon anne, 'Başlangıçta süreç biraz sıkıcı ve zor gelebilir. Ancak sonuçları görmeye başladığınızda bu sistemin işe yaradığını anlıyorsunuz. Sadece kendinize zaman tanıyın' tavsiyesinde bulundu.