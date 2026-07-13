Uzmanlardan Temmuz Sıcağı Uyarısı: Kombide Bu Ayar Evi Daha Serin Tutuyor
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaşırken, milyonlarca insan evlerini serinletmenin ve artan enerji maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor.
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Mühendis Patrick Garner’ın verdiği bilgilere göre, gazlı kombi kazanları sadece sıcak su kullanımında bile eve ısı yaymaya devam ediyor.
Uzmanlar, hem evinizi serin tutmak hem de bütçenizi korumak için kombinizde şu üç basit ayarı kontrol etmenizi öneriyor:
3. "Ön Isıtma" (Konfor) Modunu Kapatın:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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