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Uzmanlardan Temmuz Sıcağı Uyarısı: Kombide Bu Ayar Evi Daha Serin Tutuyor

Uzmanlardan Temmuz Sıcağı Uyarısı: Kombide Bu Ayar Evi Daha Serin Tutuyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 14:05
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Kavurucu Temmuz sıcaklarında evinizi serinletmek için çareyi sadece klimada arıyorsanız yanılıyorsunuz. Uzmanlar, kombilerde yapılacak tek bir kritik değişiklikle hem evlerin daha serin kalacağını hem de doğalgaz faturalarının gözle görülür şekilde düşeceğini belirtiyor.

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaşırken, milyonlarca insan evlerini serinletmenin ve artan enerji maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaşırken, milyonlarca insan evlerini serinletmenin ve artan enerji maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor.

Birçok hane, yazın kaloriferleri kapattığı için doğalgaz faturasının tamamen sıfırlanacağını ya da çok düşeceğini düşünüyor. Ancak durum pek de öyle olmuyor.

Enerji şirketinde Gaz Güvenliği Mühendisi Patrick Garner, yaz aylarında evlerin gizlice ısınmasına ve faturaların kabarmasına neden olan gizli suçlunun kombi ayarları olduğunu açıkladı.

Mühendis Patrick Garner’ın verdiği bilgilere göre, gazlı kombi kazanları sadece sıcak su kullanımında bile eve ısı yaymaya devam ediyor.

Mühendis Patrick Garner’ın verdiği bilgilere göre, gazlı kombi kazanları sadece sıcak su kullanımında bile eve ısı yaymaya devam ediyor.

Gün içinde alınan her duş, açılan her sıcak su musluğu ve her bulaşık yıkama işlemi kombiyi devreye sokuyor.

Kombinin her çalışma anı kısa sürse de cihaz her ateşlendiğinde gövdesinden, sıcak su borularından ve bacasından eve az miktarda ısı yayılıyor. Bu durum, dışarısı zaten sıcakken evinizin içindeki genel sıcaklığı daha da artırıyor ve sürekli gaz tüketimine neden oluyor. Garner, 'Isıtma sistemi kapandıktan sonra, sıcak su hala gaz kullanan en önemli şey haline geliyor. Özellikle her gün birkaç kişinin duş aldığı evlerde maliyetler hızla katlanıyor' uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, hem evinizi serin tutmak hem de bütçenizi korumak için kombinizde şu üç basit ayarı kontrol etmenizi öneriyor:

Uzmanlar, hem evinizi serin tutmak hem de bütçenizi korumak için kombinizde şu üç basit ayarı kontrol etmenizi öneriyor:

1. 'Sadece Sıcak Su' Moduna Alın: Kombinizin yalnızca yaz (sıcak su) modunda olduğundan emin olun. Isıtma ve sıcak su modları aynı anda açık kalırsa, yaz gecelerinde yaşanabilecek ani bir serinlikte veya yanlış konumlandırılmış bir oda termostatı yüzünden kaloriferler siz fark etmeden devreye girebilir.

2. Sıcak Su Derecesini Düşürün: Kombi cihazlarında musluklar ve duşlar için ideal ve konforlu sıcaklık 45°C ile 50°C arasıdır.

Kritik Uyarı: Bu durum sadece anlık ısıtma yapan kombiler için geçerlidir. Eğer evinizde harici bir sıcak su deposu (boyler) varsa, ölümcül Legionella bakterisi riskini önlemek için depo suyunun sıcaklığını kesinlikle 60°C'nin altına düşürmeyin.

3. "Ön Isıtma" (Konfor) Modunu Kapatın:

3. "Ön Isıtma" (Konfor) Modunu Kapatın:

Birçok kombide bulunan 'ön ısıtma' veya 'konfor' modu, musluğu açtığınızda sıcak suyun daha hızlı gelmesi için cihazın içinde sürekli olarak bir miktar suyu sıcak tutar. Bu durum, siz hiç su kullanmasanız bile kombinin gün boyunca durup dururken çalışmasına neden olur. Garner, 'Ön ısıtma modu, yaz aylarında evinize sürekli olarak ekstra ısı yayar ve faturanızı gereksiz yere şişirir' diyor.

Ekstra Tasarruf İçin Küçük İpuçları

  • Bulaşıkları Biriktirip Yıkayın: Gün içinde her tabak için musluğu açıp kombiyi kısa süreliğine ateşlemek yerine, bulaşıkları günün sonunda tek seferde yıkamak gaz tüketimini ciddi oranda azaltır.

  • Damlayan Muslukları Tamir Edin: Sıcak su tarafında damlayan tek bir musluk bile kombiyi sürekli tetikleyebilir. Bu durum hem doğalgaz hem de su faturanıza çifte darbe vurur.

  • Sabit Ücreti Unutmayın: Doğalgaz şebekesine bağlı kalmak için her halükarda günlük küçük bir sabit ücret ödediğinizi, bu yüzden faturanın asla sıfır gelmeyeceğini unutmayın. Ancak bu basit değişiklikler genel harcamanızda çok büyük bir fark yaratacaktır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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