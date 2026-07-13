Uzmanlardan Temmuz Sıcağı Uyarısı: Kombide Bu Ayar Evi Daha Serin Tutuyor

Birçok hane, yazın kaloriferleri kapattığı için doğalgaz faturasının tamamen sıfırlanacağını ya da çok düşeceğini düşünüyor. Ancak durum pek de öyle olmuyor.

Enerji şirketinde Gaz Güvenliği Mühendisi Patrick Garner, yaz aylarında evlerin gizlice ısınmasına ve faturaların kabarmasına neden olan gizli suçlunun kombi ayarları olduğunu açıkladı.