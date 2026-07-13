Arkadaşının Sözüne İnandı, Bahçesini Kazınca Gerçek Ortaya Çıktı
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ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan bir itfaiyeci, arkadaşından satın aldığı evin bahçesinde 'bir sır' olduğunu duyunca kazmaya başladı. Yaklaşık 1 metre derinlikte metal bir kapağa rastlayan adam, 1961 yılından beri mühürlü olan fiberglas bir nükleer serpinti sığınağı keşfetti. Gizemli sığınak, artık yıl boyunca 22 °C sıcaklık sunan özel bir yeraltı inziva yeri.
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Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki nükleer gerilimin ve Küba Füze Krizi'nin tırmandığı 1960'lı yıllar, geride bugünün insanını hayrete düşüren zaman kapsülleri bıraktı.
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Tapu kayıtlarını inceleyen Sims, mülkün altında 1961 yılında "Whitaker Pools" adlı şirket tarafından inşa edilmiş bir yapı göründüğünü fark etti.
Kapalı alan kurtarma konusunda ileri düzey eğitime sahip bir itfaiye kaptanı olan Sims, bu tür eski yeraltı yapılarının ölümcül riskler barındırdığını biliyordu.
Keşfin ardından John Sims, sığınağı aslına uygun olarak restore etmek için kolları sıvadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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