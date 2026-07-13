Arkadaşının Sözüne İnandı, Bahçesini Kazınca Gerçek Ortaya Çıktı

Ancak 54 yıl boyunca çöl toprağının altında kalan bir yapının hâlâ ayakta olup olmadığı tam bir muammaydı. Duyduğu andan itibaren merakına yenik düşen Sims, o anı, 'İlk yaptığım şey, arkadaşıma elinde kürek olup olmadığını sormak oldu. Hemen kazmaya başlayacaktım' sözleriyle anlatıyor.

Hava sıcaklığının 40 °C’yi bulduğu kavurucu Arizona yazında kazıya başlayan itfaiyeci, ilk başta birkaç sığ çukur kazsa da hiçbir şeye ulaşamadı. Tam pes etmek üzereyken bir metal dedektörü uzmanından yardım aldı. Teknolojinin gösterdiği noktayı ısrarla kazan Sims’in küreği, yaklaşık 1 metre derinlikte ağır metal bir kapağa çarptı. Sims, o anki heyecanını 'Umarım fosseptik çukuru değildir' diyerek espriyle karşıladığını söylüyor.