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Arkadaşının Sözüne İnandı, Bahçesini Kazınca Gerçek Ortaya Çıktı

Arkadaşının Sözüne İnandı, Bahçesini Kazınca Gerçek Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 12:39
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ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan bir itfaiyeci, arkadaşından satın aldığı evin bahçesinde 'bir sır' olduğunu duyunca kazmaya başladı. Yaklaşık 1 metre derinlikte metal bir kapağa rastlayan adam, 1961 yılından beri mühürlü olan fiberglas bir nükleer serpinti sığınağı keşfetti. Gizemli sığınak, artık yıl boyunca 22 °C sıcaklık sunan özel bir yeraltı inziva yeri.

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Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki nükleer gerilimin ve Küba Füze Krizi'nin tırmandığı 1960'lı yıllar, geride bugünün insanını hayrete düşüren zaman kapsülleri bıraktı.

Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki nükleer gerilimin ve Küba Füze Krizi'nin tırmandığı 1960'lı yıllar, geride bugünün insanını hayrete düşüren zaman kapsülleri bıraktı.

Bunun son ve en çarpıcı örneklerinden biri, Arizona’nın Tucson kentinde yaşandı.

Kırsal/Metropol İtfaiye Departmanı’nda Kaptan olarak görev yapan John Sims, 2015 yılında merkezi bir mahallede bulunan evi bir arkadaşından satın aldı. Satış sırasında arkadaşı, Sims’e kulaktan kulağa yayılan bir efsaneyi fısıldadı: 'Arka bahçede Soğuk Savaş döneminden kalma gizli bir nükleer sığınak olabilir.'

Tapu kayıtlarını inceleyen Sims, mülkün altında 1961 yılında "Whitaker Pools" adlı şirket tarafından inşa edilmiş bir yapı göründüğünü fark etti.

Tapu kayıtlarını inceleyen Sims, mülkün altında 1961 yılında "Whitaker Pools" adlı şirket tarafından inşa edilmiş bir yapı göründüğünü fark etti.

Ancak 54 yıl boyunca çöl toprağının altında kalan bir yapının hâlâ ayakta olup olmadığı tam bir muammaydı. Duyduğu andan itibaren merakına yenik düşen Sims, o anı, 'İlk yaptığım şey, arkadaşıma elinde kürek olup olmadığını sormak oldu. Hemen kazmaya başlayacaktım' sözleriyle anlatıyor.

Hava sıcaklığının 40 °C’yi bulduğu kavurucu Arizona yazında kazıya başlayan itfaiyeci, ilk başta birkaç sığ çukur kazsa da hiçbir şeye ulaşamadı. Tam pes etmek üzereyken bir metal dedektörü uzmanından yardım aldı. Teknolojinin gösterdiği noktayı ısrarla kazan Sims’in küreği, yaklaşık 1 metre derinlikte ağır metal bir kapağa çarptı. Sims, o anki heyecanını 'Umarım fosseptik çukuru değildir' diyerek espriyle karşıladığını söylüyor.

Kapalı alan kurtarma konusunda ileri düzey eğitime sahip bir itfaiye kaptanı olan Sims, bu tür eski yeraltı yapılarının ölümcül riskler barındırdığını biliyordu.

Kapalı alan kurtarma konusunda ileri düzey eğitime sahip bir itfaiye kaptanı olan Sims, bu tür eski yeraltı yapılarının ölümcül riskler barındırdığını biliyordu.

Metal kapağı kaldırmasına rağmen spiral merdivenlerden aşağı hemen inmedi. Zehirli gaz veya küf ihtimaline karşı havayı kontrol etmek için tam bir gün bekledi ve arkadaşlarına yukarıda nöbet tutturdu. 'Evde yalnızdım ve eğer o ağır kapak arkamdan kapansaydı, aşağıdan kaldırmamın hiçbir yolu yoktu.' diyerek aldığı tedbirin önemini vurguluyor.

Güvenli ortam sağlandıktan sonra aşağı inen Sims, fiberglas kubbeli, sağlam bir sığınakla karşılaştı. İçeride radyasyon dedektörleri, sivil savunma kutuları veya kamp yatakları gibi bozulmamış bir 1960'lar mikrokozmosu bulmayı umuyordu ancak içerisi toz ve enkazla doluydu. Yine de efsane gerçek olmuş, Soğuk Savaş'ın canlı bir parçası gün yüzüne çıkarılmıştı.

Keşfin ardından John Sims, sığınağı aslına uygun olarak restore etmek için kolları sıvadı.

Keşfin ardından John Sims, sığınağı aslına uygun olarak restore etmek için kolları sıvadı.

Mühendis ve müteahhitlerin tavsiyeleriyle yapıyı güçlendiren, spiral merdivenleri tamir eden Sims, sığınağa dönemin ruhunu yansıtacak 1960’lardan kalma sivil savunma su bidonları gibi eşyalar yerleştirmeye başladı.

Bu gizli saklanma yerini özel bir inziva alanına dönüştüren itfaiyeci, Tucson'un adeta bir fırını andıran yaz sıcaklarında burayı bir kaçış noktası olarak kullanıyor. Çünkü yeraltındaki bu sığınak, dışarıdaki hava ne olursa olsun yıl boyunca 22 °C civarında hoş bir sıcaklığı muhafaza ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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