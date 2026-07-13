Evini Genişletmek İsterken 40 Bin Tane Buldu
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Fransa’nın tarihi kalıntılarıyla ünlü Senon kentinde yaşayan bir vatandaş, evini genişletmek için kolları sıvadığında hayatının sürpriziyle karşılaştı. Arazisinde başlattığı çalışma sırasında, amforaların içine gizlenmiş on binlerce antik sikke ve devasa bir yerleşim yeri gün yüzüne çıkarıldı. Ancak mevcut miras yasaları gereği, bulunan binlerce eser derhal hükümet tarafından koruma altına alınarak devlet mülkiyetine geçirildi.
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Mülkünün Galya-Roma dönemine ait kalıntıların bulunduğu bir bölgede yer alması sebebiyle, ev sahibi inşaata başlamadan önce yasal bir zorunluluk olan "önleyici kazı" izni için başvurdu.
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Kazının en çarpıcı ve heyecan verici keşfi ise toprağa gömülü halde bulunan üç büyük amfora oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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