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Evini Genişletmek İsterken 40 Bin Tane Buldu

Evini Genişletmek İsterken 40 Bin Tane Buldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 10:10
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Fransa’nın tarihi kalıntılarıyla ünlü Senon kentinde yaşayan bir vatandaş, evini genişletmek için kolları sıvadığında hayatının sürpriziyle karşılaştı. Arazisinde başlattığı çalışma sırasında, amforaların içine gizlenmiş on binlerce antik sikke ve devasa bir yerleşim yeri gün yüzüne çıkarıldı. Ancak mevcut miras yasaları gereği, bulunan binlerce eser derhal hükümet tarafından koruma altına alınarak devlet mülkiyetine geçirildi.

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Mülkünün Galya-Roma dönemine ait kalıntıların bulunduğu bir bölgede yer alması sebebiyle, ev sahibi inşaata başlamadan önce yasal bir zorunluluk olan "önleyici kazı" izni için başvurdu.

Mülkünün Galya-Roma dönemine ait kalıntıların bulunduğu bir bölgede yer alması sebebiyle, ev sahibi inşaata başlamadan önce yasal bir zorunluluk olan "önleyici kazı" izni için başvurdu.

Bu kapsamda, Fransa'nın resmi arkeolojik müdahale kuruluşu olan Inrap uzmanları arazide inceleme başlattı.

Arkeologların kazmayı vurmasıyla birlikte, beklentilerin çok ötesinde bir tarihi zenginlik ortaya çıktı. Yaklaşık 1.500 metrekarelik alanda yapılan kazılarda, sadece küçük objeler değil, antik bir mahalle bütünüyle gün yüzüne çıkarıldı:

  • Antik Sokaklar ve Evler: Bölgenin bir zamanlar tarihi Senon-Amel yerleşiminin canlı bir mahallesi olduğu anlaşıldı.

  • Günlük Yaşam İzleri: Avlular, mahzenler ve o dönemdeki sosyal yaşamın detaylarını canlandırmaya yardımcı olan çok sayıda günlük eşya bulundu.

Kazının en çarpıcı ve heyecan verici keşfi ise toprağa gömülü halde bulunan üç büyük amfora oldu.

Kazının en çarpıcı ve heyecan verici keşfi ise toprağa gömülü halde bulunan üç büyük amfora oldu.

Arkeologlar amforaları açtıklarında, içlerinin tamamen madeni paralarla dolu olduğunu gördüler.

Farklı dönemlere ait, toplamda yaklaşık 40.000 adet antik sikke araştırmacılar arasında yoğun ilgi uyandırdı. Uzmanlar, bu bölgede MÖ 100 ile MS 350 yılları arasındaki geç Galya döneminden itibaren kesintisiz bir yerleşim olduğunu ve bulunan devasa darphane koleksiyonu sayesinde bu zaman diliminin artık en ince ayrıntısına kadar incelenebileceğini belirtiyor.

Tarihi keşfin ardından, ev sahibinin mağdur olmaması ve inşaat projesine devam edebilmesi için bilimsel bir çözüm üretildi. Arazinin normal kullanımına geri döndürülmesinden önce, tüm alan ve bulgular 3 boyutlu olarak dijital ortamda modellendi ve kayıt altına alındı.

Ancak ev sahibi için en büyük hayal kırıklığı yasal mevzuat oldu. Fransa’daki mevcut kültürel miras yasaları uyarınca, keşfedilen on binlerce sikke ve arkeolojik eserlerin tamamı doğrudan devlet mülkiyetine devredildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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