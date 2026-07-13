Evini Genişletmek İsterken 40 Bin Tane Buldu

Arkeologlar amforaları açtıklarında, içlerinin tamamen madeni paralarla dolu olduğunu gördüler.

Farklı dönemlere ait, toplamda yaklaşık 40.000 adet antik sikke araştırmacılar arasında yoğun ilgi uyandırdı. Uzmanlar, bu bölgede MÖ 100 ile MS 350 yılları arasındaki geç Galya döneminden itibaren kesintisiz bir yerleşim olduğunu ve bulunan devasa darphane koleksiyonu sayesinde bu zaman diliminin artık en ince ayrıntısına kadar incelenebileceğini belirtiyor.

Tarihi keşfin ardından, ev sahibinin mağdur olmaması ve inşaat projesine devam edebilmesi için bilimsel bir çözüm üretildi. Arazinin normal kullanımına geri döndürülmesinden önce, tüm alan ve bulgular 3 boyutlu olarak dijital ortamda modellendi ve kayıt altına alındı.

Ancak ev sahibi için en büyük hayal kırıklığı yasal mevzuat oldu. Fransa’daki mevcut kültürel miras yasaları uyarınca, keşfedilen on binlerce sikke ve arkeolojik eserlerin tamamı doğrudan devlet mülkiyetine devredildi.