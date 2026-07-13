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Psikologlar Açıkladı: Komşularını Her Zaman Selamlayan İnsanların En Önemli 7 Karakter Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Komşularını Her Zaman Selamlayan İnsanların En Önemli 7 Karakter Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 08:34
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Modern şehir hayatında, yan dairede kimin yaşadığını bile bilmemek artık bir norm haline geldi. Ancak apartman boşluğunda veya sokakta karşılaştığı komşusuna, karşılık alamasa bile ısrarla 'Merhaba' veya 'Günaydın' diyen o 'tanıdık yüzler' hâlâ var. Psikoloji dünyası, bu küçük ve önemsiz gibi görünen günlük jestlerin arkasında, aslında çok daha derin bir karakter yapısı ve duygusal güç yattığını ortaya koyuyor.

Sosyal ve kişilik psikolojisi alanında yapılan araştırmalar, 'birlikte yaşamın mikro eylemleri' olarak adlandırılan bu selamlaşmaların, sadece basit bir arkadaş canlılığı olmadığını; empati, dayanıklılık ve yüksek duygusal düzenleme gibi kritik nitelikleri yansıttığını gösteriyor.

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Prososyal davranış ve kişilik üzerine yapılan çalışmalar, çevrelerindeki kayıtsızlığa rağmen selamlama alışkanlığını sürdüren insanlarda 7 ortak kişisel özellik tespit etti:

Prososyal davranış ve kişilik üzerine yapılan çalışmalar, çevrelerindeki kayıtsızlığa rağmen selamlama alışkanlığını sürdüren insanlarda 7 ortak kişisel özellik tespit etti:

  • Uyumluluk: Büyük Beşli kişilik modeline göre, bu kişiler yüksek düzeyde nezaket ve iş birliği eğilimi gösterirler.

  • Prososyal Davranış: Psikolog Daniel Batson'ın araştırmalarının da desteklediği gibi, bu küçük ve özverili eylemler toplumun görünmez çimentosu işlevini görerek sosyal uyumu güçlendirir.

  • Duygusal Düzenleme: Selamına karşılık alamadığında öfkelenmemek veya kırılmamak, Daniel Goleman'ın tanımladığı duygusal zekanın en önemli bileşenlerinden biri olan dürtü kontrolünü barındırır.

  • Kişilerarası Güven: Öz güveni yüksek ve içsel olarak güvende hisseden insanlar, karşı tarafın sessizliğini 'kişisel bir reddedilme' olarak algılamazlar.

  • Davranışsal Tutarlılık: Sosyal kimlik teorisine göre, dışsal tepkilerden bağımsız olarak kendi değerlerine uygun davranmaya devam etmek, kişinin içsel tutarlılığını ve karakterini besler.

  • Empati: Karşıdaki kişinin o an dalgın, üzgün veya stresli olabileceğini peşinen kabul etmek, olası içsel çatışmaların önüne geçer.

  • Rahatsızlığa Tahammül: Selamın havada kaldığı o 'anlık ve tatsız' sessizliğe soğukkanlılıkla katlanabilmek, yüksek bir duygusal dayanıklılık göstergesidir.

Psikoloji dünyasının önde gelen isimleri de bu küçük jestlerin toplumsal gücüne dikkat çekiyor.

Psikoloji dünyasının önde gelen isimleri de bu küçük jestlerin toplumsal gücüne dikkat çekiyor.

İlişki uzmanı Psikolog John Gottman, 'yönelme' adını verdiği bu küçük sosyal etkileşimlerin sadece çiftler arasında değil, komşuluk gibi tüm insani ilişkilerde köprü görevi gördüğünü belirtiyor.

Toplum psikolojisi uzmanlarına göre ise bu küçük nezaket zinciri, mahalledeki 'güvenlik algısını' doğrudan yukarı çekiyor. Hatta ünlü Harvard Yetişkin Gelişimi Çalışması, bu tür mikro günlük etkileşimlerin kalitesinin, insanın uzun vadeli ruhsal ve fiziksel refahı üzerinde doğrudan pozitif etkisi olduğunu savunuyor.

Uzmanlar, selam vermeyi sürdürmenin bir "ahlaki üstünlük" ya da "daha olgun olma" kanıtlama çabası olmadığının altını çiziyor.

Uzmanlar, selam vermeyi sürdürmenin bir "ahlaki üstünlük" ya da "daha olgun olma" kanıtlama çabası olmadığının altını çiziyor.

Bu durum çoğunlukla çocuklukta edinilen kültürel normların bir yansıması.

Buradaki en kritik unsur, bu davranışı içsel bir kızgınlık yaşamadan veya karşı taraftan büyük beklentiler içine girmeden yapabilmektir. Psikologlar, eğer komşuları selamlamak sizde bir süre sonra sürekli bir huzursuzluk ve hayal kırıklığı yaratmaya başlıyorsa, kişisel sınırlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerektiği konusunda uyarıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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