Denizin Altına Çelikten Orman Kurdular: 200 Tane Boruyu Kazık Gibi Sapladılar
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Yunanistan’daki Rio-Antirrio Köprüsü, derin sular, zayıf zemin ve yüksek deprem riski gibi imkansız görünen şartlara karşı ezber bozan bir mühendislik çözümüyle yükseldi. Mühendisler, 100 metre derinliğe kadar kayaç bulamayınca denizin tabanını adeta çelik bir ormana dönüştürdü.
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İnşaat Mühendisleri Enstitüsü (ICE) tarafından yayınlanan teknik veriler, modern mühendisliğin sınırlarını zorlayan devasa bir başarıyı gözler önüne serdi.
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Kayaç bulunamamasının yanı sıra bölgenin yüksek sismik aktiviteye sahip olması ve kıyılar arasında 2 metreye kadar tektonik yer değiştirmelerin yaşanabilmesi, geleneksel derin kazık yöntemini imkansız kıldı.
Köprünün kulelerini taşıyacak olan 90 metre çapındaki dairesel betonarme platformlar, önce boğaz yakınındaki bir kuru havuzda inşa edildi.
Köprü, sadece taban tasarımıyla değil, üst yapısıyla da sarsıntılara karşı esneyecek şekilde tasarlandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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