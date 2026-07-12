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Denizin Altına Çelikten Orman Kurdular: 200 Tane Boruyu Kazık Gibi Sapladılar

Denizin Altına Çelikten Orman Kurdular: 200 Tane Boruyu Kazık Gibi Sapladılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 10:48
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Yunanistan’daki Rio-Antirrio Köprüsü, derin sular, zayıf zemin ve yüksek deprem riski gibi imkansız görünen şartlara karşı ezber bozan bir mühendislik çözümüyle yükseldi. Mühendisler, 100 metre derinliğe kadar kayaç bulamayınca denizin tabanını adeta çelik bir ormana dönüştürdü.

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İnşaat Mühendisleri Enstitüsü (ICE) tarafından yayınlanan teknik veriler, modern mühendisliğin sınırlarını zorlayan devasa bir başarıyı gözler önüne serdi.

İnşaat Mühendisleri Enstitüsü (ICE) tarafından yayınlanan teknik veriler, modern mühendisliğin sınırlarını zorlayan devasa bir başarıyı gözler önüne serdi.

2004 yazında tamamlanarak Mora Yarımadası’nı Yunanistan anakarasına bağlayan Rio-Antirrio Köprüsü, geleneksel köprü inşaatı kurallarını tamamen yıktı.

Köprünün inşa edildiği boğaz, mühendislerin karşılaşabileceği en zorlu senaryolardan birine sahipti. Su derinliğinin 65 metreye ulaştığı bölgede yapılan jeolojik araştırmalar, deniz tabanının altında kulelerin ağırlığını taşıyabilecek bir kaya tabakasının bulunmadığını, aksine sedimanter (tortul) tabakanın 500 metreyi aşabileceğini gösterdi.

Kayaç bulunamamasının yanı sıra bölgenin yüksek sismik aktiviteye sahip olması ve kıyılar arasında 2 metreye kadar tektonik yer değiştirmelerin yaşanabilmesi, geleneksel derin kazık yöntemini imkansız kıldı.

Kayaç bulunamamasının yanı sıra bölgenin yüksek sismik aktiviteye sahip olması ve kıyılar arasında 2 metreye kadar tektonik yer değiştirmelerin yaşanabilmesi, geleneksel derin kazık yöntemini imkansız kıldı.

Geleneksel yöntemde köprü kuleleri derinlerdeki sert kayaya sabitlenirken, bu projede mühendisler mevcut zayıf zemini güçlendirme yoluna gittiler.

  • 200 Adet Çelik Boru: Deniz tabanının üst katmanını sağlamlaştırmak için 25-30 metre uzunluğunda ve 2 metre çapında, içi boş 150 ila 200 adet çelik boru 7-8 metre aralıklarla toprağa çakıldı.

  • Doğrudan Bağlantı Yok: Bu borular beton tabanlara köprülenmedi, yani yapıya sabitlenmedi. Görevleri sadece çamurlu toprağın ilk 20 metresine direnç kazandırmaktı.

  • Çakıl Amortisörü: Boruların çakılmasının ardından deniz tabanına 3 metre kalınlığında devasa bir çakıl tabakası serildi ve tamamen düzleştirildi.

Köprünün kulelerini taşıyacak olan 90 metre çapındaki dairesel betonarme platformlar, önce boğaz yakınındaki bir kuru havuzda inşa edildi.

Köprünün kulelerini taşıyacak olan 90 metre çapındaki dairesel betonarme platformlar, önce boğaz yakınındaki bir kuru havuzda inşa edildi.

İçlerindeki boş bölmeler sayesinde devasa boyutlarına rağmen su üstünde bir gemi gibi yüzebilen bu yapılar, köprünün yükseleceği noktalara çekildi.

Doğru konuma ulaşıldığında, bölmeler kontrollü bir şekilde suyla doldurularak batırıldı ve hazırlanan çakıl tabakasının üzerine oturtuldu.

Kritik Fark: Temelin altındaki borulara sabitlenmemiş olması, deprem anında köprünün zemin üzerinde küçük ve kontrollü hareketler yapabilmesini sağlıyor. Bu sayede sismik şokun yıkıcı gücü doğrudan kulelere iletilmiyor.

Köprü, sadece taban tasarımıyla değil, üst yapısıyla da sarsıntılara karşı esneyecek şekilde tasarlandı.

Köprü, sadece taban tasarımıyla değil, üst yapısıyla da sarsıntılara karşı esneyecek şekilde tasarlandı.

Şiddetli rüzgarlar ve deprem dalgaları köprü güvertesini harekete geçirdiğinde, devasa sönümleyiciler (amortisörler) devreye girerek hareket hızını yavaşlatıyor ve enerjiyi dağıtıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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