Dağların Arasına 895 Metal Panel Dizdiler: Tek Bir Görevi Var
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Kuzey Kafkas dağlarının derinliklerine gizlenmiş, uzaydan bakıldığında içi boş devasa bir metal şeridi andıran gizemli bir yapı yükseliyor. Klasik teleskop tasarımlarını altüst eden bu kentsel ölçekteki yapı, Rusya Bilimler Akademisi Özel Astrofizik Gözlemevi'ne ait olan RATAN-600 radyo teleskobu.
Geleneksel teleskoplar gibi gökyüzüne doğrultulmuş tek bir kubbesi ya da dev bir çanak anteni olmayan bu devasa halka, uzayın en uzak köşelerinden gelen ve insan gözünün göremediği sinyalleri yakalamak için Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü bir avantaja dönüştürüyor.
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Proje ölçeği nedeniyle adında "600" ibaresi yer alan RATAN-600'ün fiziksel çapı tam 576 metre.
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RATAN-600, optik teleskoplar gibi evrenin renkli fotoğraflarını üretmiyor.
Teleskobun düzenli olarak takip ettiği hedeflerin başında Güneş geliyor.
22 bin metrekarelik devasa bir geometrik yüzey alanına sahip olan RATAN-600, astronomi dünyasında tamamen kendine ait bir kategoride yer alıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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