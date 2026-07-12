Dağların Arasına 895 Metal Panel Dizdiler: Tek Bir Görevi Var

Kuzey Kafkas dağlarının derinliklerine gizlenmiş, uzaydan bakıldığında içi boş devasa bir metal şeridi andıran gizemli bir yapı yükseliyor. Klasik teleskop tasarımlarını altüst eden bu kentsel ölçekteki yapı, Rusya Bilimler Akademisi Özel Astrofizik Gözlemevi'ne ait olan RATAN-600 radyo teleskobu.

Geleneksel teleskoplar gibi gökyüzüne doğrultulmuş tek bir kubbesi ya da dev bir çanak anteni olmayan bu devasa halka, uzayın en uzak köşelerinden gelen ve insan gözünün göremediği sinyalleri yakalamak için Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü bir avantaja dönüştürüyor.

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