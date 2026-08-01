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Cem Küçük'ün Tutuklanma Nedenine Dair Avukatından Açıklama

Cem Küçük'ün Tutuklanma Nedenine Dair Avukatından Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.08.2026 - 13:25
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Gazeteci Cem Küçük, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı. Küçük’ün avukatı Merve Uçanok, ‘şantaj’ suçlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Uçanok, “Şantaj suçundan ise herhangi bir tutuklama isteminde bulunulmamıştır. Yani şantaj suçundan serbest bırakılmıştır” dedi.

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Cem Küçük'ün avukatından açıklama: "Şantaj suçundan serbest bırakıldı."

Cem Küçük'ün avukatından açıklama: "Şantaj suçundan serbest bırakıldı."

Cem Küçük, 1 Ağustos 2026 gecesi ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından tutuklandı.

Avukat Merve Uçanok, Cem Küçük’ün ‘şantaj’ suçlamasından serbest bırakıldığını kaydetti. Tutuklamanın sadece ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu’ olduğuna dikkat çeken Uçanok’un açıklaması şöyle:

'Bilindiği üzere müvekkilimiz Cem Küçük, 30.07.2026 tarihinde şantaj ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltına alınmıştır. Bugün ifadesini vermek üzere Çağlayan adliyesine getirilmiştir. Hakkındaki tüm suçlamalara ve Savcılık makamınca yöneltilen sorulara açıklık ve samimiyetle cevap vermiştir. Müvekkilimize, ifadesinde hesabına gelen birtakım para transferleri ve yazışma içerikleri soruldu. Kendisi tüm sorulara samimiyetle cevap verdi. Hesabına gelen para transferlerinin sebeplerini ortaya koymuş, bunların gazetecilik, yayıncılık ve çevirmenlik faaliyetlerine ilişkin olduğunu ya da şahsi borç ilişkilerinden kaynaklandığını somut olarak anlatmıştır.

Müvekkilimiz, Savcılık ifadesinin ardından her ne kadar tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmişse de, önemle belirtmek gerekir ki, Savcılık makamı yalnızca halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklama isteminde bulunmuştur. ŞANTAJ SUÇUNDAN İSE HERHANGİ BİR TUTUKLAMA İSTEMİNDE BULUNULMAMIŞTIR. YANİ ŞANTAJ SUÇUNDAN SERBEST BIRAKILMIŞTIR.

Müvekkilimiz, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğinde de kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermiş ancak Hâkimlik değerlendirmesinin ardından müvekkilimizin bu aşamada YALNIZCA HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA SUÇUNDAN tutuklanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar, haksız ve hukuka aykırıdır.

Müvekkilimiz, uzun yıllardır ekranlarda, gazetelerde önemli işlere imza atan bir basın mensubudur. 2013 yılından beri medya sektöründedir. Bugüne kadar edindiği birikimlerle bir araç satın almıştır. Bu araç da eşinin kullanımındadır. Kirada ikamet etmektedir. Eşi, özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktadır. Çok kıymetli eşi ve çocuklarıyla son derece mütevazı yaşam süren müvekkilim, hayatının herhangi bir noktasında en ufak bir haksız kazanç elde etmemiştir.

Sonuç olarak, müvekkilimizin suçsuz olduğuna ve adli makamların nihai incelemesine neticesinde hem ivedilikle özgürlüğüne kavuşacağına hem de hakkındaki tüm suçlamalardan aklanacağına dair inancımız tamdır.'

Cem Küçük neden tutuklandı?

Cem Küçük neden tutuklandı?

Savcılığın sevk yazısında, Küçük'ün farklı tarihlerde katıldığı canlı yayınlarda, ayrı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş hakkında değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. 

Yazıda, yayın kayıtlarının incelenmesi sonucunda Küçük'ün, 'Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı' ifadeleriyle gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaydığı belirtildi. Küçük'ün başka bir canlı yayında ise 'Berkay Gezgin, İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldı, MASAK raporlarında var' şeklindeki beyanıyla da yanlış bilgiyi kamuoyuna aktardığının tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelinin, daha sonraki süreçte söz konusu haberlere ilişkin farklı paylaşımlar yaptığı da yazıda yer aldı. Tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Küçük'ün kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu, bu paylaşımların kamu barışını bozma potansiyeli taşıdığı ve bu kapsamda 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ifade edildi.

Ayrıca, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan olgular ile tutuklama nedenlerinin bulunduğu belirtildi. Sevk yazısında, Küçük hakkında isnat edilen suçun niteliği ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile kanunda öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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