Denizi Geri Püskürtüp Tarım Arazileri Kurdular: 300 Yıldır Aynı Sistemle Çalışıyorlar
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Kanada’nın Nova Scotia bölgesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Grand-Pré Manzarası, insan zekasının ve doğaya karşı verilen mücadelenin dünyadaki en olağanüstü örneklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bölgeye 17. yüzyılda yerleşen Akadyalılar (Acadians), dünyanın en yüksek gelgit aralığına sahip Fundy Körfezi’nde denizi geri püskürterek devasa bir tarım imparatorluğu kurdu. Üstelik bu topluluk, 1682 yılından beri aynı mühendislik harikası sistemi kullanarak tarım yapmaya devam ediyor.
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Fransız kökenli bir topluluk olan Akadyalılar, yerli Mi'kmaq halkının desteğiyle yerleştikleri bu bölgede, Fransızca "büyük çayır" anlamına gelen Grand-Pré yerleşimini kurdular.
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Grand-Pré, sadece bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda büyük bir insanlık trajedisinin ve direncinin sembolü.
Yüzyıllar boyunca orijinalliğini ve topluluk temelli yönetim sistemini koruyan Grand-Pré, bugün Kanada Kütüphanesi ve Arşivleri'ndeki tarihi kayıtlarla da geleceğe aktarılıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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