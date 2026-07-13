Denizi Geri Püskürtüp Tarım Arazileri Kurdular: 300 Yıldır Aynı Sistemle Çalışıyorlar

Ancak önlerinde büyük bir engel vardı: Tarım yapmak istedikleri topraklar, her gün devasa deniz gelgitleri altında kalan bataklıklardı. Akadyalılar bu sorunu çözmek için 'aboiteaux' adı verilen, ahşap su bentli setler ve set sistemleri geliştirdiler. Yüzyıllar önce bölgeyi gezen Sieur de Dièreville’in notlarına da yansıyan bu dahi sistem şu şekilde çalışıyordu:

Devasa Ahşap Setler: Denizin içeri girdiği bataklık alanlara 5-6 sıra büyük ağaçlar dikildi ve araları sıkıştırılmış kil ile doldurularak su sızdırmaz setler oluşturuldu.

Akıllı Sel Kapakları: Setlerin ortasına tek yönlü çalışan ahşap su bentleri yerleştirildi. Bu kapaklar, deniz yükseldiğinde suyun içeri girmesini engelliyor; deniz çekildiğinde ise içeride biriken bataklık suyunun kendi basıncıyla dışarı akmasını sağlıyordu.

Bu hidrolik drenaj sistemi sayesinde, tuzlu deniz suyundan arındırılan alüvyal topraklar, 300 yılı aşkın süredir kesintisiz şekilde işlenen fazla verimli polder tarım arazisine dönüştü.