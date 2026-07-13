Çölün Ortasına Koydukları Kutu 1200 Hektarı Ormana Dönüştürdü
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Fas Ulusal Su ve Ormanlar Ajansı (ANEF), kuraklıkla mücadelede devrim niteliğinde bir başarıya imza attı. 'Waterbox' (Su Kutusu) adı verilen akıllı su depoları sayesinde Souss-Massa bölgesinde 1.200 hektardan fazla çöl alanı yeniden ağaçlandırılırken, fidanların hayatta kalma oranı %95'in üzerine çıktı.
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İklim değişikliği ve üst üste yaşanan kuraklık yıllarıyla mücadele eden Fas, çölleşmeyi durdurmak için teknolojiyi sahaya sürdü.
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ANEF tarafından paylaşılan verilere göre, 2018-2022 yılları arasındaki denemeler çarpıcı sonuçlar ortaya koydu:
2021 yılında sadece 62 hektarlık bir pilot alanla başlayan proje, geometrik bir hızla büyüdü.
Proje yalnızca çevre koruma ile sınırlı kalmayıp ciddi sosyal ve ekonomik faydalar da sunuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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