Çölün Ortasına Koydukları Kutu 1200 Hektarı Ormana Dönüştürdü

Fas Ulusal Su ve Ormanlar Ajansı (ANEF), biyomimetik (doğayı taklit eden) bir tasarıma sahip olan ve pasif su toplama prensibiyle çalışan 'Waterbox' sistemini büyük ölçekte hayata geçirerek kurak ekosistemlerin restorasyonunda tarihi bir dönüm noktasına ulaştı.

Geleneksel sulama yöntemlerinin getirdiği kısıtlamaları tamamen ortadan kaldıran Waterbox, otonom bir cihaz olarak çalışıyor. Gece oluşan çiği, ortamdaki nemi ve nadir yağan yağmur sularını bünyesinde toplayan sistem, suyu buharlaşmaktan koruyarak depolar. Akıllı bir kılcal sulama mekanizması sayesinde, depolanan su bitkinin köklerine kademeli ve hedefli bir şekilde aktarılır. Bu durum, genç fidanların en hassas olduğu erken büyüme döneminde derin kök gelişimini destekler ve bitkiye hayati bir su özerkliği sağlar.