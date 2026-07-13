Karıncaları Taklit Ettiler, Evleri Klimasız Serinletecek Tuğla Geliştirdiler
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Araştırmacılar, dünyanın en yetenekli inşaatçıları olarak bilinen termitlerin (beyaz karıncaların) yuvalarından ilham alarak devrim niteliğinde bir 3 boyutlu tuğla/duvar sistemi geliştirdi. 'TerraMound' adı verilen bu seramik yapı, geleneksel klimalara ihtiyaç duymadan evleri doğal yollarla serinletmeyi başarıyor.
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Küresel ısınmayla birlikte her geçen yıl artan kavurucu sıcaklar, enerji tüketen klimalara olan bağımlılığı artırırken bilim insanları çözümü yine doğada buldu.
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Proje, doğadaki tasarımları teknolojiye uyarlayan "biyomimikri" biliminin en yenilikçi örneklerinden biri.
TerraMound sisteminin başarısı sadece geometrisinden değil, kullanılan malzemenin gücünden de geliyor:
Küresel soğutma talebinin her geçen gün arttığı dünyamızda, TerraMound projesi binaların enerji tüketimini sıfırlamayı hedefleyen bir vizyon sunuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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