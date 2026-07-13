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Karıncaları Taklit Ettiler, Evleri Klimasız Serinletecek Tuğla Geliştirdiler

Karıncaları Taklit Ettiler, Evleri Klimasız Serinletecek Tuğla Geliştirdiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 11:44
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Araştırmacılar, dünyanın en yetenekli inşaatçıları olarak bilinen termitlerin (beyaz karıncaların) yuvalarından ilham alarak devrim niteliğinde bir 3 boyutlu tuğla/duvar sistemi geliştirdi. 'TerraMound' adı verilen bu seramik yapı, geleneksel klimalara ihtiyaç duymadan evleri doğal yollarla serinletmeyi başarıyor.

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Küresel ısınmayla birlikte her geçen yıl artan kavurucu sıcaklar, enerji tüketen klimalara olan bağımlılığı artırırken bilim insanları çözümü yine doğada buldu.

Küresel ısınmayla birlikte her geçen yıl artan kavurucu sıcaklar, enerji tüketen klimalara olan bağımlılığı artırırken bilim insanları çözümü yine doğada buldu.

Halk arasında genellikle 'karınca' olarak nitelendirilen ancak kolonileşme ve mühendislik yetenekleriyle bambaşka bir tür olan termitlerin milyonlarca yıllık yuva mimarisi, binalarda yeni bir serinletme çağını başlatıyor.

UCL Bartlett Mimarlık Okulu’nda Rameshwari Jonnalagedda tarafından geliştirilen 'TerraMound' projesi, yüksek enerji harcayan klima ve HVAC sistemlerine tamamen doğa dostu, düşük karbonlu bir alternatif sunuyor.

Proje, doğadaki tasarımları teknolojiye uyarlayan "biyomimikri" biliminin en yenilikçi örneklerinden biri.

Proje, doğadaki tasarımları teknolojiye uyarlayan "biyomimikri" biliminin en yenilikçi örneklerinden biri.

Termitlerin yuvaları içerisindeki ısıyı, nemi ve gaz değişimini sabit tutmak için inşa ettikleri karmaşık tünel ağları, gelişmiş seramik 3D baskı teknolojisiyle yapay tuğla modüllerine dönüştürüldü.

Birbirine bağlı kanallardan oluşan bu gözenekli labirent yapı, mekanik bir güce ihtiyaç duymadan dışarıdaki rüzgar ve sıcaklık koşullarına bağlı olarak pasif bir hava akışı yaratıyor. Böylece duvarların kendisi, binanın doğal havalandırma sistemi haline geliyor.

TerraMound sisteminin başarısı sadece geometrisinden değil, kullanılan malzemenin gücünden de geliyor:

TerraMound sisteminin başarısı sadece geometrisinden değil, kullanılan malzemenin gücünden de geliyor:

  • Yavaş Isı Transferi: Özel seramik malzeme, geleneksel yapı malzemelerine kıyasla ısıyı çok daha yavaş emiyor ve salıyor. Bu da iç mekan sıcaklığının gün boyunca dengede kalmasını sağlıyor.

  • Sürekli Hava Akışı: Seramiğin gözenekli yapısı, akıllı kanallarla birleştiğinde bina cephesinin adeta 'nefes almasına' olanak tanıyor.

Küresel soğutma talebinin her geçen gün arttığı dünyamızda, TerraMound projesi binaların enerji tüketimini sıfırlamayı hedefleyen bir vizyon sunuyor.

Küresel soğutma talebinin her geçen gün arttığı dünyamızda, TerraMound projesi binaların enerji tüketimini sıfırlamayı hedefleyen bir vizyon sunuyor.

Enerji yoğun makineler yerine akıllı malzeme tasarımıyla iç mekanları serinleten bu bina cepheleri, geleceğin mimarisini şekillendirecek gibi görünüyor.

Termitlerin milyonlarca yıllık havalandırma stratejisini modern teknolojiyle buluşturan bu prototip; sürdürülebilir, doğayla uyumlu ve faturasız bir serinliğin kapılarını aralıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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