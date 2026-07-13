Karıncaları Taklit Ettiler, Evleri Klimasız Serinletecek Tuğla Geliştirdiler

Halk arasında genellikle 'karınca' olarak nitelendirilen ancak kolonileşme ve mühendislik yetenekleriyle bambaşka bir tür olan termitlerin milyonlarca yıllık yuva mimarisi, binalarda yeni bir serinletme çağını başlatıyor.

UCL Bartlett Mimarlık Okulu’nda Rameshwari Jonnalagedda tarafından geliştirilen 'TerraMound' projesi, yüksek enerji harcayan klima ve HVAC sistemlerine tamamen doğa dostu, düşük karbonlu bir alternatif sunuyor.