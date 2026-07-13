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Çöl Kumunu Altına Çevirdiler: 100 Bin Ton Üreten O Mucize Yöntem!

Çöl Kumunu Altına Çevirdiler: 100 Bin Ton Üreten O Mucize Yöntem!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 13:17
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İklim krizinin en sert vurduğu ülkelerin başında gelen Bangladeş’te, nehir erozyonu nedeniyle çölleşen ve tarıma elverişsiz kabul edilen kum tepeleri (char), dahi bir mühendislik yöntemiyle devasa birer gıda ambarına dönüştü. 'Pumpkin Plus' girişimiyle bugüne kadar 100 bin tondan fazla ürün elde edilirken, açlıkla boğuşan binlerce ailenin kaderi değişti.

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Ganj-Brahmaputra deltası üzerinde kurulu olan Bangladeş, son yıllarda nehir yataklarının erozyona uğramasıyla büyük bir çevre felaketi yaşıyor.

Ganj-Brahmaputra deltası üzerinde kurulu olan Bangladeş, son yıllarda nehir yataklarının erozyona uğramasıyla büyük bir çevre felaketi yaşıyor.

Evlerini ve tarım arazilerini kaybeden yerel halk, nehir suları çekildiğinde geride kalan ve 'char' adı verilen, tarıma tamamen elverişsiz, çöl benzeri kum kütleleriyle baş başa kalıyordu. Ancak ziraat mühendisi Nazmul Islam Chowdhury’nin geliştirdiği inovatif ekim tekniği, bu işlevsiz kumulları ülkenin en karlı tarım alanlarına dönüştürmeyi başardı.

Kum, yapısı gereği suyu ve besini tutamadığı için verimli bir toprak türü değildir.

Kum, yapısı gereği suyu ve besini tutamadığı için verimli bir toprak türü değildir.

Chowdhury’nin 2018 yılında kurduğu sosyal girişim şirketi Pumpkin Plus, Dünya Gıda Programı (WFP) ve Ulusal Kalkınma Programı iş birliğiyle bu sorunu çözen biyomimetik bir teknik geliştirdi:

  • Besleyici Karışım: Çiftçiler, kumların üzerinde 30x30 santimetrelik özel çukurlar açıyor.

  • Suyu Hapseden Çözüm: Bu çukurlar, nehir çamuru (silt) ve 10-12 kg inek gübresi karışımıyla dolduruluyor. Bu sayede çukurun suyu tutması ve geçici olarak ultra verimli hale gelmesi sağlanıyor.

  • Doğal Kalkan: Ekim ile Nisan ayları arasında kum fırtınası veya sel gibi iklim felaketleri yaşandığında, fideleri sabitleyen özel plastik örtüler kullanılarak ürünlerin kökünden sökülmesi engelleniyor.

Bu yöntem sayesinde çöl gibi uzanan kum tepeleri, her yıl milyonlarca yüksek besin değerli balkabağı ile dolup taşıyor.

Bangladeş, dünyada iklim krizinden en çok etkilenen 7. ülke konumunda ve WFP verilerine göre ülkede 40 milyon insan açlık, 11 milyon insan ise şiddetli açlıkla mücadele ediyor.

Bangladeş, dünyada iklim krizinden en çok etkilenen 7. ülke konumunda ve WFP verilerine göre ülkede 40 milyon insan açlık, 11 milyon insan ise şiddetli açlıkla mücadele ediyor.

Geliştirdiği yöntemi 'yoksulluğa karşı savaş' olarak nitelendiren Pumpkin Plus CEO'su Nazmul Islam Chowdhury, 'Balkabağını altın bir sihirli top ve değişim aracı olarak adlandırıyorum. Besin değeri çok yüksek ve yerel mutfağımızdaki her yemeğe eklenerek yetersiz beslenmeyi bitirebilir. Ayrıca çok dayanıklı bir ürün ve uzun süre bozulmadan saklanabiliyor' diyor.

Pumpkin Plus, sadece tohum tedarik etmekle kalmıyor; çiftçilere piyasanın altında fiyatla girdi sağlayıp ürünlerin pazarlanmasına da aracılık ediyor.

Pumpkin Plus, sadece tohum tedarik etmekle kalmıyor; çiftçilere piyasanın altında fiyatla girdi sağlayıp ürünlerin pazarlanmasına da aracılık ediyor.

Yaşanan virüs salgınları karşısında sorumluluk aldıklarını belirten Chowdhury, ithalatçı firma aracılığıyla Tayland’daki küresel tohum üreticileriyle doğrudan temasa geçtiklerini ve üretimi anlık takip ettiklerini vurguluyor.

Projenin asıl amacının insanları geleceğin tarım liderleri yapmak olduğunu ifade eden Chowdhury, bu yenilikçi yöntemi ulusal ve uluslararası boyutta karlı bir iş modeline dönüştürerek ölçeklendirmeyi hedefliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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