Çöl Kumunu Altına Çevirdiler: 100 Bin Ton Üreten O Mucize Yöntem!

Geliştirdiği yöntemi 'yoksulluğa karşı savaş' olarak nitelendiren Pumpkin Plus CEO'su Nazmul Islam Chowdhury, 'Balkabağını altın bir sihirli top ve değişim aracı olarak adlandırıyorum. Besin değeri çok yüksek ve yerel mutfağımızdaki her yemeğe eklenerek yetersiz beslenmeyi bitirebilir. Ayrıca çok dayanıklı bir ürün ve uzun süre bozulmadan saklanabiliyor' diyor.