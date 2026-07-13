Çöl Kumunu Altına Çevirdiler: 100 Bin Ton Üreten O Mucize Yöntem!
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İklim krizinin en sert vurduğu ülkelerin başında gelen Bangladeş’te, nehir erozyonu nedeniyle çölleşen ve tarıma elverişsiz kabul edilen kum tepeleri (char), dahi bir mühendislik yöntemiyle devasa birer gıda ambarına dönüştü. 'Pumpkin Plus' girişimiyle bugüne kadar 100 bin tondan fazla ürün elde edilirken, açlıkla boğuşan binlerce ailenin kaderi değişti.
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Ganj-Brahmaputra deltası üzerinde kurulu olan Bangladeş, son yıllarda nehir yataklarının erozyona uğramasıyla büyük bir çevre felaketi yaşıyor.
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Kum, yapısı gereği suyu ve besini tutamadığı için verimli bir toprak türü değildir.
Bangladeş, dünyada iklim krizinden en çok etkilenen 7. ülke konumunda ve WFP verilerine göre ülkede 40 milyon insan açlık, 11 milyon insan ise şiddetli açlıkla mücadele ediyor.
Pumpkin Plus, sadece tohum tedarik etmekle kalmıyor; çiftçilere piyasanın altında fiyatla girdi sağlayıp ürünlerin pazarlanmasına da aracılık ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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