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Tok Kalarak 23 Kilo Verdi: Her Yemeğin Yanında Yediği Şeyi Açıkladı

Tok Kalarak 23 Kilo Verdi: Her Yemeğin Yanında Yediği Şeyi Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 09:36
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Kilo vermek için çeşitli yollara başvuranların hikayesi, sık sık gündem oluyor. Bu kez Inza isimli genç bir kızın başarısı gündem oldu. Genç kız, tam 23 kilo vererek görünümünü ve tarzını değiştirdi. Sosyal medya hesabında zayıflama sürecini anlatan Inza, katı diyetlerle değil, düzenli egzersizle ve dengeli beslenmeyle kilo verdiğini söyledi.

Inza, öğünlerinde eksik etmediği şeyi de açıkladı.

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Dengeli beslenme ve egzersiz sayesinde 23 kilo verdi.

Dengeli beslenme ve egzersiz sayesinde 23 kilo verdi.

Sosyal medya içerik üreticisi Inza, kilo verme sürecinde hiçbir besin grubunu tamamen hayatından çıkarmadığını belirtti. Zaman zaman sevdiği yiyeceklere de yer verdiğini söyleyen genç kadın, bu sayede verdiği kiloları koruduğunu ve sağlıklı yaşam rutinini sürdürebildiğini belirtiyor. 

Uzmanların önerilerini dinleyen Inza'nın ilk öğünü genellikle sebzeli omlet olmuş. Domates, yeşil biber ve soğanla hazırlanan omletin protein açısından zengin olduğunu belirtiliyor. Yumurta, A, B12 ve E vitaminleri gibi birçok önemli besin öğesi içerdiği için diyet listelerinin olmazsa olmazı.

Kahvaltılarda ise şekersiz çay tercih eden Inza, bu sayede de kan şekerini düzenleyebildi.

Öğünlerinde eksik etmediği besin, yoğurt oldu.

Öğünlerinde eksik etmediği besin, yoğurt oldu.

Öğle yemeğinde mercimek gibi lif açısından zengin gıdaları tercih eden Inza, bu sayede sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağladı. Akşam yemeklerinde de proteinli yemekler tercih etti (örneğin tavuk ve bulgur pilavı)Inza’nın öğünlerinde sıkça yer verdiği besin yoğurt oldu. Uzmanlara göre yoğurt protein, kalsiyum ve D vitamini açısından zengin bir besin. Bu sayede yoğurt tüketilen diyet listeleri, dengeli bir beslenme programı sağlamış oluyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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