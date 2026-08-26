Tok Kalarak 23 Kilo Verdi: Her Yemeğin Yanında Yediği Şeyi Açıkladı
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Kilo vermek için çeşitli yollara başvuranların hikayesi, sık sık gündem oluyor. Bu kez Inza isimli genç bir kızın başarısı gündem oldu. Genç kız, tam 23 kilo vererek görünümünü ve tarzını değiştirdi. Sosyal medya hesabında zayıflama sürecini anlatan Inza, katı diyetlerle değil, düzenli egzersizle ve dengeli beslenmeyle kilo verdiğini söyledi.
Inza, öğünlerinde eksik etmediği şeyi de açıkladı.
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Dengeli beslenme ve egzersiz sayesinde 23 kilo verdi.
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Öğünlerinde eksik etmediği besin, yoğurt oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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