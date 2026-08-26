Tok Kalarak 23 Kilo Verdi: Her Yemeğin Yanında Yediği Şeyi Açıkladı

Sosyal medya içerik üreticisi Inza, kilo verme sürecinde hiçbir besin grubunu tamamen hayatından çıkarmadığını belirtti. Zaman zaman sevdiği yiyeceklere de yer verdiğini söyleyen genç kadın, bu sayede verdiği kiloları koruduğunu ve sağlıklı yaşam rutinini sürdürebildiğini belirtiyor.

Uzmanların önerilerini dinleyen Inza'nın ilk öğünü genellikle sebzeli omlet olmuş. Domates, yeşil biber ve soğanla hazırlanan omletin protein açısından zengin olduğunu belirtiliyor. Yumurta, A, B12 ve E vitaminleri gibi birçok önemli besin öğesi içerdiği için diyet listelerinin olmazsa olmazı.

Kahvaltılarda ise şekersiz çay tercih eden Inza, bu sayede de kan şekerini düzenleyebildi.