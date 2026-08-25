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Bilim İdeal Uyku Süresini Açıkladı: 6 ve 8 Saat Detayına Dikkat!

Bilim İdeal Uyku Süresini Açıkladı: 6 ve 8 Saat Detayına Dikkat!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 13:30
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Günde kaç saat uyuyorsunuz? 'Bana 5 saat uyku yeter' diyenlerden misiniz yoksa '8 saatten az uyku bana yetmez' diyenlerden mi? Hangi gruptan olursanız olun, gelin ve bilime kulak verin!

Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, ideal uyku süresini ölçtü ve az uykunun da çok uykunun da daha hızlı biyolojik yaşlanmayla bağlantılı olduğunu belirledi.

Peki bir insan ne kadar uyumalı?

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Az uyumanın da çok uyumanın da biyolojik yaşlanmayı etkilediği ortaya çıktı.

Az uyumanın da çok uyumanın da biyolojik yaşlanmayı etkilediği ortaya çıktı.

Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırma, hem çok az uyumanın hem de çok fazla uyumanın beyin, kalp, akciğerler, bağışıklık sistemi ve diğer organlarda daha hızlı yaşlanmaya sebep olduğunu gösteriyor. Çalışmanın lideri yadımcı doçent Junhao Wen 'Önceki çalışmalar, uykunun büyük ölçüde yaşlanma ve beynin patolojik yüküyle bağlantılı olduğunu bulmuştur. Çalışmamız daha da ileri giderek, çok az ve çok fazla uykunun neredeyse her organda daha hızlı yaşlanmayla ilişkili olduğunu göstermektedir.' diyor.

Nature Dergisi'nde yayımlanan araştırmada Wen ve ekibi, yaklaşık yarım milyon katılımcıdan elde edilen bilgileri kullandı. Farklı organlarda yaşlanmayla ilişkili biyolojik belirtileri belirlemek için makine öğrenimi uygulandı. Araştırmacılar, tıbbi görüntülemeden elde edilen yapısal ölçümler, belirli organlarla ilişkili proteinler ve kanda tespit edilen moleküller de dahil olmak üzere çeşitli bilgi türlerini kullanarak 'biyolojik saatler' geliştirdiler.

'Örneğin karaciğerde, protein verileriyle oluşturulmuş bir yaşlanma saati, metabolik verilerle oluşturulmuş bir yaşlanma saati ve görüntüleme verileriyle oluşturulmuş bir yaşlanma saati var.' diyor Wen.

Yaşlanma belirtileri en az günde 6,4 ile 7,8 saat arasında uyuduklarını bildiren kişilerde görüldü.

Yaşlanma belirtileri en az günde 6,4 ile 7,8 saat arasında uyuduklarını bildiren kişilerde görüldü.

Ekip daha sonra (Biyobanka katılımcılarının her birinin bildirdiği) uyku süresini, 17 organ sistemini kapsayan 23 yaşlanma saatinden elde edilen biyolojik yaş tahminleriyle karşılaştırdı. Sonuç olarak kısa uyku (6 saatten az) ve uzun uyku (8 saatten fazla) bildiren kişilerde biyolojik yaşlanmanın daha hızlı olduğu görüldü.

Araştırmacılar, sonuçların uyku süresinin vücudun yaşlanmasını doğrudan etkilediğini kanıtlamadığını vurguladı. Bulgular yalnızca çok az veya çok fazla uyku ile daha hızlı biyolojik yaşlanma arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Wen, 'Çalışmamız, çok az ve çok fazla uykunun neredeyse her organda daha hızlı yaşlanmayla ilişkili olduğunu gösteriyor.' dedi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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