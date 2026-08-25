Bilim İdeal Uyku Süresini Açıkladı: 6 ve 8 Saat Detayına Dikkat!
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Günde kaç saat uyuyorsunuz? 'Bana 5 saat uyku yeter' diyenlerden misiniz yoksa '8 saatten az uyku bana yetmez' diyenlerden mi? Hangi gruptan olursanız olun, gelin ve bilime kulak verin!
Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, ideal uyku süresini ölçtü ve az uykunun da çok uykunun da daha hızlı biyolojik yaşlanmayla bağlantılı olduğunu belirledi.
Peki bir insan ne kadar uyumalı?
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Az uyumanın da çok uyumanın da biyolojik yaşlanmayı etkilediği ortaya çıktı.
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Yaşlanma belirtileri en az günde 6,4 ile 7,8 saat arasında uyuduklarını bildiren kişilerde görüldü.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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