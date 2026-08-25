Bilim İdeal Uyku Süresini Açıkladı: 6 ve 8 Saat Detayına Dikkat!

Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırma, hem çok az uyumanın hem de çok fazla uyumanın beyin, kalp, akciğerler, bağışıklık sistemi ve diğer organlarda daha hızlı yaşlanmaya sebep olduğunu gösteriyor. Çalışmanın lideri yadımcı doçent Junhao Wen 'Önceki çalışmalar, uykunun büyük ölçüde yaşlanma ve beynin patolojik yüküyle bağlantılı olduğunu bulmuştur. Çalışmamız daha da ileri giderek, çok az ve çok fazla uykunun neredeyse her organda daha hızlı yaşlanmayla ilişkili olduğunu göstermektedir.' diyor.

Nature Dergisi'nde yayımlanan araştırmada Wen ve ekibi, yaklaşık yarım milyon katılımcıdan elde edilen bilgileri kullandı. Farklı organlarda yaşlanmayla ilişkili biyolojik belirtileri belirlemek için makine öğrenimi uygulandı. Araştırmacılar, tıbbi görüntülemeden elde edilen yapısal ölçümler, belirli organlarla ilişkili proteinler ve kanda tespit edilen moleküller de dahil olmak üzere çeşitli bilgi türlerini kullanarak 'biyolojik saatler' geliştirdiler.

'Örneğin karaciğerde, protein verileriyle oluşturulmuş bir yaşlanma saati, metabolik verilerle oluşturulmuş bir yaşlanma saati ve görüntüleme verileriyle oluşturulmuş bir yaşlanma saati var.' diyor Wen.