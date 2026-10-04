Çölün Ortasında Toprağa Küçük Çukurlar Açtılar: Yağmur Yağınca Etkisi Ortaya Çıktı

Badia adı verilen kurak bölge, ülke topraklarının büyük kısmını kaplıyor ve bazı bölgelerine yılda 100 milimetreden bile az yağmur düşüyor. İklim analizleri, Batı Asya ve Orta Doğu'da genel olarak kuraklığın arttığına ve Badia'da yıllık ortalama yağışın azaldığına işaret ediyor.

Ancak bu, sağanakların da azaldığı anlamına gelmiyor. Seyrek bitki örtüsü ve kabuk bağlamış toprak yağmuru tutamıyor. Yüzeyden hızla akan su erozyona ve derin yarıntılara yol açıyor, hatta başkent Amman'da sellere neden olabiliyor.