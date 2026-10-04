Çölün Ortasında Toprağa Küçük Çukurlar Açtılar: Yağmur Yağınca Etkisi Ortaya Çıktı
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Çölde yağmur yağdığında suyun toprağa işlemesi beklenir; oysa Ürdün'ün kurak bölgelerinde çoğu zaman tam tersi oluyor. Kabuk bağlamış toprak suyu emmiyor, yağmur da yamaçlardan hızla akıp gidiyor. Araştırmacılar bu suyu yakalamak için taşlardan ve yamaçlara açılan küçük çukurlardan yararlanıyor.
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Ürdün'ün yüzde 80'inden fazlası yılda 200 milimetreden az yağış alıyor.
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Aşırı otlatma, bölgenin doğal bitki örtüsünü zayıflattı.
Sel yataklarına dizilen taşlar suyun hızını kesiyor.
Yamaçlara açılan küçük çukurlara yerli çalılar dikiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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