Dünya Üzerinde Sadece Danimarka'da Yaşayanlara Normal Gelecek 11 İlginç Durum
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Danimarka, 2026 Dünya Mutluluk Raporu'nda yine ilk üçte, Finlandiya ve İzlanda'nın hemen arkasında! 🇩🇰 Böyle bir ülkede gündelik hayat da bize biraz farklı görünüyor. Bisikletle taşınan bebekler, piknik yapılan mezarlıklar, onaylı isim listeleri... Bir Danimarkalının gözünü bile kırpmadığı ama bizi epey şaşırtan durumları derledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Okulda yüzme dersi var ama herkes yüzme bilmiyor.
2. Kopenhag'da bisiklet sayısı nüfusu geçiyor!
3. Bisikletin kilidi çoğu zaman bisikletin üstünde.
4. Bebek arabası yerine kargo bisikleti!
5. Çocuklar trafiği önce oyun parkında öğreniyor.
6. Bebekler dışarıda, puseti içinde uyuyor.
7. Mezarlıkta piknik yapmak gayet normal!
8. Bebeğinize her istediğiniz ismi koyamıyorsunuz.
9. Okul gezisi Demir Çağı ve Viking köyüne!
10. Kopenhag'ın ortasında kendi kurallarıyla yaşayan bir mahalle: Christiania!
11. 25 yaşında bekârsanız tarçına bulanmaya hazır olun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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