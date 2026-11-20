Önünde büyük bir kasası olan bu bisikletler Kopenhag'da bebek arabasının yerini tutuyor. Çocuklar, alışveriş poşetleri, hatta köpekler o kasada yolculuk ediyor. 👶 Danimarka'nın resmî tanıtım sitesine göre iki ya da daha fazla çocuğu olan Kopenhaglı ailelerin dörtte biri bu bisikletlerden birine sahip.