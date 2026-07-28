Yağmur Suyunu Kase Gibi Toplayacak Çatı Tasarladılar!

İran’ın kurak bölgelerinde kullanılmak üzere tasarlanan Concave Roof sistemi, geleneksel çatıların çalışma biçimini tersine çeviriyor. Dev bir kaseyi andıran çatılar, yağmur suyunu ve sabah çiyini buharlaşmadan toplayarak depolama sistemine aktarmayı amaçlıyor. Altındaki ikinci çatıyı gölgede bırakan sistem binayı serinletecek ancak 2016 yılında tanıtılan proje henüz inşa edilemedi.

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