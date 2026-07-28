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Yaşam
Yağmur Suyunu Kase Gibi Toplayacak Çatı Tasarladılar!

Yağmur Suyunu Kase Gibi Toplayacak Çatı Tasarladılar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 14:20
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İran’ın kurak bölgelerinde kullanılmak üzere tasarlanan Concave Roof sistemi, geleneksel çatıların çalışma biçimini tersine çeviriyor. Dev bir kaseyi andıran çatılar, yağmur suyunu ve sabah çiyini buharlaşmadan toplayarak depolama sistemine aktarmayı amaçlıyor. Altındaki ikinci çatıyı gölgede bırakan sistem binayı serinletecek ancak 2016 yılında tanıtılan proje henüz inşa edilemedi.

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Kase biçimli çatılar en küçük yağmur damlalarını bile toplayacak

Kase biçimli çatılar en küçük yağmur damlalarını bile toplayacak

Geleneksel çatılar suyu eğimli yüzeyler ve oluklar aracılığıyla binadan hızla uzaklaştırıyor. Concave Roof sisteminde ise yukarı yerleştirilen büyük kaselerin dik yüzeyleri, küçük yağmur damlalarının birleşerek merkezdeki toplama noktasına akmasını sağlıyor. Böylece az miktardaki yağmurun sıcak havada buharlaşmadan depolanması hedefleniyor.

Sistem yalnızca yağmurlu günlerde çalışacak şekilde tasarlanmadı. Gece hızla soğuyan pürüzsüz çatı yüzeyleri, havadaki nemi sabah çiyine dönüştürerek toplayabilecek. Tasarım ekibi bu yöntemi, Namib Çölü’nde sis damlalarını sırtında biriktiren böceklerin su toplama biçiminden esinlenerek geliştirdi.

Çift katmanlı sistem binayı doğal yollarla serinletecek

Çift katmanlı sistem binayı doğal yollarla serinletecek

Kase biçimindeki üst katman, binanın asıl çatısına doğrudan güneş gelmesini engelleyecek. İki çatı arasında bırakılan boşlukta dolaşan hava, ısının iç mekânlara ulaşmasını azaltacak. Toplanan suyun duvarların arasındaki depolara aktarılması da sıcaklık değişimlerinin kontrol edilmesine yardımcı olacak.

Altı derslikli okulun sınıfları, ofisleri ve kütüphanesi geleneksel İran mimarisinden ilham alan çukur avluların çevresinde düzenlendi. Gece biriken serin havayı gündüz boyunca içeride tutacak avlularla klima ihtiyacının ve binanın enerji tüketiminin azaltılması amaçlanıyor.

Su toplama hesapları değişti ancak proje hiç inşa edilmedi

Su toplama hesapları değişti ancak proje hiç inşa edilmedi

Concave Roof önemli mimarlık yayınlarında yer aldı ve Ağa Han Mimarlık Ödülü’ne aday gösterildi ancak yüksek başlangıç maliyeti, rüzgar yükü, bakım ve malzeme seçimi gibi sorunlar aşılamadı. Projenin güncel durumu hala “fikir” olarak belirtiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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