Yağmur Suyunu Kase Gibi Toplayacak Çatı Tasarladılar!
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İran’ın kurak bölgelerinde kullanılmak üzere tasarlanan Concave Roof sistemi, geleneksel çatıların çalışma biçimini tersine çeviriyor. Dev bir kaseyi andıran çatılar, yağmur suyunu ve sabah çiyini buharlaşmadan toplayarak depolama sistemine aktarmayı amaçlıyor. Altındaki ikinci çatıyı gölgede bırakan sistem binayı serinletecek ancak 2016 yılında tanıtılan proje henüz inşa edilemedi.
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Kase biçimli çatılar en küçük yağmur damlalarını bile toplayacak
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Çift katmanlı sistem binayı doğal yollarla serinletecek
Su toplama hesapları değişti ancak proje hiç inşa edilmedi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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