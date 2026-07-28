Marullar Çöpe Gitmesin Diye Ünlü Oyuncunun Yüzüne Sardılar

Ajinomoto ile JA Zen-Noh Nagano tarafından hazırlanan kampanya, 21 Temmuz 2026’da başladı. Başkent çevresi ile Kansai bölgesindeki belirli marketlere gönderilen 10 bin marul, oyuncu Tatsuya Fujiwara’nın yüzünün basıldığı şeffaf filmlerle paketlendi. Sınırlı sayıdaki ürünlerin stoklar tükenene kadar satılması planlandı.

Fujiwara, uluslararası izleyici tarafından özellikle Battle Royale ve canlı çekim Death Note filmlerindeki rolleriyle tanınıyor. Oyuncunun gerilimli ve dikkat çekici yüz ifadesi, sebze reyonunda uzaktan bile fark edilebilen ambalajların merkezine yerleştirildi. Kampanyaya da Japoncada “Lütfen satın al” ve “marul” ifadelerini birleştiren kelime oyunundan esinlenerek “Katteku Lettuce” adı verildi.