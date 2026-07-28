Marullar Çöpe Gitmesin Diye Ünlü Oyuncunun Yüzüne Sardılar
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Japonya’daki bazı marketlerin sebze reyonlarında müşterileri bu kez bir oyuncunun yüzü karşıladı. Tatsuya Fujiwara’nın yoğun bakışlarının basıldığı özel ambalajlar, 10 bin marulun etrafına sarıldı. İlk bakışta sıra dışı bir reklam çalışması gibi görünen kampanyanın arkasında ise yaz aylarında artan gıda israfını azaltma amacı bulunuyor.
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Ünlü oyuncunun bakışları 10 bin marulu kapladı
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Araştırmaya katılanların yüzde 65,6’sı marulu çöpe attığını söyledi
Ambalajın arkasına yedi farklı tarif yerleştirildi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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