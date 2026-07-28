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Yaşam
Marullar Çöpe Gitmesin Diye Ünlü Oyuncunun Yüzüne Sardılar

Marullar Çöpe Gitmesin Diye Ünlü Oyuncunun Yüzüne Sardılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 10:54
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Japonya’daki bazı marketlerin sebze reyonlarında müşterileri bu kez bir oyuncunun yüzü karşıladı. Tatsuya Fujiwara’nın yoğun bakışlarının basıldığı özel ambalajlar, 10 bin marulun etrafına sarıldı. İlk bakışta sıra dışı bir reklam çalışması gibi görünen kampanyanın arkasında ise yaz aylarında artan gıda israfını azaltma amacı bulunuyor.

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Ünlü oyuncunun bakışları 10 bin marulu kapladı

Ünlü oyuncunun bakışları 10 bin marulu kapladı

Ajinomoto ile JA Zen-Noh Nagano tarafından hazırlanan kampanya, 21 Temmuz 2026’da başladı. Başkent çevresi ile Kansai bölgesindeki belirli marketlere gönderilen 10 bin marul, oyuncu Tatsuya Fujiwara’nın yüzünün basıldığı şeffaf filmlerle paketlendi. Sınırlı sayıdaki ürünlerin stoklar tükenene kadar satılması planlandı.

Fujiwara, uluslararası izleyici tarafından özellikle Battle Royale ve canlı çekim Death Note filmlerindeki rolleriyle tanınıyor. Oyuncunun gerilimli ve dikkat çekici yüz ifadesi, sebze reyonunda uzaktan bile fark edilebilen ambalajların merkezine yerleştirildi. Kampanyaya da Japoncada “Lütfen satın al” ve “marul” ifadelerini birleştiren kelime oyunundan esinlenerek “Katteku Lettuce” adı verildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 65,6’sı marulu çöpe attığını söyledi

Araştırmaya katılanların yüzde 65,6’sı marulu çöpe attığını söyledi

Kampanya öncesinde yapılan araştırma, yaz aylarında marul alan tüketicilerin yüzde 65,6’sının sebzenin tamamını bitiremeden bir bölümünü çöpe attığını gösterdi. Katılımcıların yüzde 58,3’ü marulun hızlı bozulmasından, yüzde 46,2’si ise farklı kullanım alanlarının az olmasından yakındı.

Araştırmaya katılanların yüzde 78,4’ü marulu çoğunlukla salata yaparak tükettiğini belirtti. İnsanların büyük bir bölümünün salata dışında ne hazırlayacağını bilememesi, bütün bir marulun zamanında tüketilmesini zorlaştırıyordu. Ünlü oyuncunun yüzüyle hazırlanan ambalajın, müşterilerin ürünü fark etmesini ve farklı tariflere yönelmesini sağlaması amaçlandı.

Ambalajın arkasına yedi farklı tarif yerleştirildi

Ambalajın arkasına yedi farklı tarif yerleştirildi

Marulların etrafındaki film yalnızca Fujiwara’nın yüzünden oluşmuyor. Ambalajın arkasında, kullanıcıları “Marulu Anında Yok Eden Tarifler” sayfasına yönlendiren bir QR kod bulunuyor. Sayfada marullu soğuk pilav, karışık erişte ve sarımsaklı ızgara marul gibi yedi tarif sunuluyor.

Kampanya viral ambalajıyla dikkat çekerken gıda israfı mesajını klasik bir bilgilendirme çalışmasından çok daha görünür hale getirdi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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