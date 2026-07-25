300 Kişilik Kasabada Her Gün Bir Turiste Altın Veriyorlar
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Arjantin’in San Luis eyaletindeki yaklaşık 300 nüfuslu La Carolina, kış tatilinde ziyaretçi çekmek için sıra dışı bir kampanya başlattı. Kasabayı ziyaret edenler arasında 10 gün boyunca her akşam yarım gram altın çekilişi yapılıyor. Ödül olarak verilen altınlar ise bölgedeki akarsulardan yerel altın arayıcıları tarafından çıkarılıyor.
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Otopark fişini saklayan herkes altın çekilişine katılabiliyor
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Ödül kasabanın iki yüzyıllık madencilik geçmişinden geliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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