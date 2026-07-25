300 Kişilik Kasabada Her Gün Bir Turiste Altın Veriyorlar

Altın kazanmak isteyen turistlerin önceden kayıt yaptırması veya herhangi bir form doldurması gerekmiyor. La Carolina’yı ziyaret ettikten sonra trafiğe kapalı kasabanın girişindeki otoparktan aldıkları fişi saklamaları yeterli oluyor. Gün içinde düzenlenen tüm fişler aynı akşam yapılacak çekilişe dahil ediliyor.

Çekilişler her gün saat 17.00’de kasabanın Turist Bilgilendirme Ofisinde canlı olarak gerçekleştiriliyor. Kazanan kişinin ödülünü alabilmesi için otopark fişini göstermesi gerekiyor. Her akşam yalnızca o gün düzenlenen fişler geçerli olduğu için kasabayı farklı günlerde yeniden ziyaret edenler çekilişe tekrar katılabiliyor.