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Yaşam
300 Kişilik Kasabada Her Gün Bir Turiste Altın Veriyorlar

300 Kişilik Kasabada Her Gün Bir Turiste Altın Veriyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.07.2026 - 15:50
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Arjantin’in San Luis eyaletindeki yaklaşık 300 nüfuslu La Carolina, kış tatilinde ziyaretçi çekmek için sıra dışı bir kampanya başlattı. Kasabayı ziyaret edenler arasında 10 gün boyunca her akşam yarım gram altın çekilişi yapılıyor. Ödül olarak verilen altınlar ise bölgedeki akarsulardan yerel altın arayıcıları tarafından çıkarılıyor.

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Otopark fişini saklayan herkes altın çekilişine katılabiliyor

Otopark fişini saklayan herkes altın çekilişine katılabiliyor

Altın kazanmak isteyen turistlerin önceden kayıt yaptırması veya herhangi bir form doldurması gerekmiyor. La Carolina’yı ziyaret ettikten sonra trafiğe kapalı kasabanın girişindeki otoparktan aldıkları fişi saklamaları yeterli oluyor. Gün içinde düzenlenen tüm fişler aynı akşam yapılacak çekilişe dahil ediliyor.

Çekilişler her gün saat 17.00’de kasabanın Turist Bilgilendirme Ofisinde canlı olarak gerçekleştiriliyor. Kazanan kişinin ödülünü alabilmesi için otopark fişini göstermesi gerekiyor. Her akşam yalnızca o gün düzenlenen fişler geçerli olduğu için kasabayı farklı günlerde yeniden ziyaret edenler çekilişe tekrar katılabiliyor.

Ödül kasabanın iki yüzyıllık madencilik geçmişinden geliyor

Ödül kasabanın iki yüzyıllık madencilik geçmişinden geliyor

La Carolina Turizm Sekreteri Roxana Lucero Zavala’nın verdiği bilgilere göre her ödül yaklaşık yarım gram ağırlığında ve 18 ila 22 ayar arasında değişiyor. Belediye, kampanya için kullanılacak altınları bölgedeki akarsularda geleneksel yöntemlerle arama yapan yerel madencilerden satın aldı.

San Luis kentinin yaklaşık 82 kilometre kuzeydoğusunda bulunan La Carolina, Cerro Tomolasta’nın eteklerinde ve 1.600 metre rakımda yer alıyor. Kasabanın tarihi, bölgede altın yataklarının keşfedildiği 18. yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor. Madencilik faaliyetlerinin büyümesiyle nüfusu bir dönem 3 bine yaklaşan yerleşimde günümüzde yaklaşık 300 kişi yaşıyor.

Taş evleri, Arnavut kaldırımlı sokakları ve eski madenleriyle bilinen La Carolina, 2023 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından dünyanın en iyi turizm köylerinden biri seçildi. Belediye, günlük altın çekilişiyle hem kış dönemindeki ziyaretçi sayısını artırmayı hem de kasabanın madencilik geçmişini günümüze taşımayı hedefliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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