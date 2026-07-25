Arabasını Park Etmeye Çalışırken 3 Bin 400 Yıllık Mezara Düştü
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Yunanistan’ın Girit Adası’nda yaşayan bir çiftçi, arabasını zeytinliğindeki gölgelik alana park etmeye çalışırken zeminin çökmeye başladığını fark etti. Aracını bölgeden çeken çiftçinin geride kalan çukura bakmasıyla toprağın altında binlerce yıldır açılmadan duran bir mezar bulundu.
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Zeytin ağacının altına park ederken zemin çöktü
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Mezarda iki kil tabut ve 14 ritüel kabı bulundu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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