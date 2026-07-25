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Arabasını Park Etmeye Çalışırken 3 Bin 400 Yıllık Mezara Düştü

Arabasını Park Etmeye Çalışırken 3 Bin 400 Yıllık Mezara Düştü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.07.2026 - 14:06
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Yunanistan’ın Girit Adası’nda yaşayan bir çiftçi, arabasını zeytinliğindeki gölgelik alana park etmeye çalışırken zeminin çökmeye başladığını fark etti. Aracını bölgeden çeken çiftçinin geride kalan çukura bakmasıyla toprağın altında binlerce yıldır açılmadan duran bir mezar bulundu.

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Zeytin ağacının altına park ederken zemin çöktü

Zeytin ağacının altına park ederken zemin çöktü

Olay, 2018 yılının yaz aylarında Girit’in güneydoğusundaki Ierapetra kenti yakınlarında bulunan Rousses bölgesinde yaşandı. Kimliği açıklanmayan çiftçi, aracını kendi arazisindeki zeytin ağacının gölgesine bırakmak istedi. Ancak tekerleklerin altındaki toprak çökmeye başlayınca arabasını hızla başka bir noktaya çekti.

Çiftçi geri döndüğünde yaklaşık 1,2 metre genişliğinde bir çukurun açıldığını gördü ve durumu yerel yetkililere bildirdi. Yapılan ilk değerlendirmeye göre zeytin ağaçlarının sulanması ve kırılan sulama borusu, toprağı zamanla yumuşatmıştı. Aracın ağırlığıyla tamamen çöken zeminin altında 2,5 metreden daha derine uzanan antik bir mezar ortaya çıktı.

Mezarda iki kil tabut ve 14 ritüel kabı bulundu

Mezarda iki kil tabut ve 14 ritüel kabı bulundu

Lassithi Tarihi Eserler Müdürlüğü tarafından başlatılan kazıda, bölgenin yumuşak kireç taşına oyulmuş bir oda mezar tespit edildi. Dikey bir geçitten ulaşılan mezarın girişinin taş duvarla kapatıldığı ve iç bölümünün üç ayrı nişe ayrıldığı belirlendi. Yapının binlerce yıl boyunca yağmalanmadan kalması, içerisindeki buluntuların büyük ölçüde korunmasını sağladı.

Güneydeki nişte kapağı hâlâ üzerinde duran kil bir tabut ile içindeki iskelet bulundu. Tabutun önünde 14 amfora ve bir kâse yer alıyordu. Kuzeydeki nişte ise ikinci bir kil tabut, başka bir yetişkine ait iskelet ve çeşitli seramik kaplar ortaya çıkarıldı.

Seramiklerin biçimi ve mezarın mimari özellikleri, yapının Geç Minos dönemine ait olduğunu gösterdi. Arkeologlar mezarı MÖ 1400 ile MÖ 1200 yılları arasına tarihlendirdi. Ierapetra çevresinde Minos dönemine ait yerleşim izlerinin daha az görülmesi, tesadüfen bulunan mezarı bölgenin tarihi açısından ayrıca önemli hâle getirdi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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