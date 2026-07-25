Arabasını Park Etmeye Çalışırken 3 Bin 400 Yıllık Mezara Düştü

Lassithi Tarihi Eserler Müdürlüğü tarafından başlatılan kazıda, bölgenin yumuşak kireç taşına oyulmuş bir oda mezar tespit edildi. Dikey bir geçitten ulaşılan mezarın girişinin taş duvarla kapatıldığı ve iç bölümünün üç ayrı nişe ayrıldığı belirlendi. Yapının binlerce yıl boyunca yağmalanmadan kalması, içerisindeki buluntuların büyük ölçüde korunmasını sağladı.

Güneydeki nişte kapağı hâlâ üzerinde duran kil bir tabut ile içindeki iskelet bulundu. Tabutun önünde 14 amfora ve bir kâse yer alıyordu. Kuzeydeki nişte ise ikinci bir kil tabut, başka bir yetişkine ait iskelet ve çeşitli seramik kaplar ortaya çıkarıldı.

Seramiklerin biçimi ve mezarın mimari özellikleri, yapının Geç Minos dönemine ait olduğunu gösterdi. Arkeologlar mezarı MÖ 1400 ile MÖ 1200 yılları arasına tarihlendirdi. Ierapetra çevresinde Minos dönemine ait yerleşim izlerinin daha az görülmesi, tesadüfen bulunan mezarı bölgenin tarihi açısından ayrıca önemli hâle getirdi.