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Tonlarca Ağırlıktaki Tekneyi 3D Yazıcıda 72 Saatte Ürettiler!

Tonlarca Ağırlıktaki Tekneyi 3D Yazıcıda 72 Saatte Ürettiler!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.07.2026 - 12:51
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Teknolojinin geldiği noktada artık yalnızca küçük parçalar değil, tonlarca ağırlıktaki araçlar da 3D yazıcılarla üretilebiliyor. ABD’deki Maine Üniversitesi tarafından geliştirilen dev yazıcı, 7,62 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2,3 ton ağırlığındaki bir tekneyi yalnızca 72 saatte tamamladı. Katman katman üretilen 3Dirigo adlı tekne, daha sonra yolcularıyla birlikte dalgalı bir mühendislik havuzuna indirilerek test edildi.

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7,62 metrelik tekne katman katman üretildi

7,62 metrelik tekne katman katman üretildi

ABD’deki Maine Üniversitesi İleri Yapılar ve Kompozitler Merkezi, büyük ölçekli 3D yazıcısının gücünü göstermek için tam boyutlu bir devriye teknesi üretti. 3Dirigo adı verilen tekne 7,62 metre uzunluğa ve yaklaşık 2,3 ton ağırlığa ulaştı.

Teknenin gövdesi, dijital tasarıma göre malzemenin üst üste katmanlar halinde yerleştirilmesiyle oluşturuldu. Toplam 72 saat süren baskı işlemi boyunca sistem aralıksız takip edildi. Gövde tasarımı ise denizcilik alanında çalışan Navatek tarafından geliştirildi.

Yaklaşık 18 metre uzunluğundaki dev yazıcı, saatte 227 kilograma kadar malzeme işleyebiliyor. Sistem; termoplastiklerle odun selülozunu bir araya getiren kompozit malzemeler üzerinde yürütülen araştırmalarda da kullanılıyor.

Tekne dalgalı havuzda test edildi

Tekne dalgalı havuzda test edildi

Üretimin ardından 3Dirigo, rüzgar ve farklı yönlerden gelen dalgaların oluşturulabildiği mühendislik havuzuna indirildi. İçine yolcuların da bindiği teknenin yüzebildiği ve kontrollü ortamda hareket ettirilebildiği gösterildi.

Proje, 2019 yılında en büyük prototip polimer 3D yazıcı, en büyük katı 3D baskılı nesne ve en büyük 3D baskılı tekne olmak üzere üç Guinness rekoru getirdi. Yazıcının hacmi Guinness tarafından 343,61 metreküp olarak kayda geçirildi.

Maine Üniversitesi, 2022’de ABD Deniz Piyadeleri için daha büyük iki lojistik destek teknesi üreterek kendi rekorunu aşmayı başardı. Ancak 3Dirigo, tam boyutlu bir teknenin yalnızca üç günde 3D yazıcıdan çıkarılabileceğini gösteren ilk önemli örneklerden biri oldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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