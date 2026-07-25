Tonlarca Ağırlıktaki Tekneyi 3D Yazıcıda 72 Saatte Ürettiler!
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Teknolojinin geldiği noktada artık yalnızca küçük parçalar değil, tonlarca ağırlıktaki araçlar da 3D yazıcılarla üretilebiliyor. ABD’deki Maine Üniversitesi tarafından geliştirilen dev yazıcı, 7,62 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2,3 ton ağırlığındaki bir tekneyi yalnızca 72 saatte tamamladı. Katman katman üretilen 3Dirigo adlı tekne, daha sonra yolcularıyla birlikte dalgalı bir mühendislik havuzuna indirilerek test edildi.
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7,62 metrelik tekne katman katman üretildi
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Tekne dalgalı havuzda test edildi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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