Tonlarca Ağırlıktaki Tekneyi 3D Yazıcıda 72 Saatte Ürettiler!

Üretimin ardından 3Dirigo, rüzgar ve farklı yönlerden gelen dalgaların oluşturulabildiği mühendislik havuzuna indirildi. İçine yolcuların da bindiği teknenin yüzebildiği ve kontrollü ortamda hareket ettirilebildiği gösterildi.

Proje, 2019 yılında en büyük prototip polimer 3D yazıcı, en büyük katı 3D baskılı nesne ve en büyük 3D baskılı tekne olmak üzere üç Guinness rekoru getirdi. Yazıcının hacmi Guinness tarafından 343,61 metreküp olarak kayda geçirildi.

Maine Üniversitesi, 2022’de ABD Deniz Piyadeleri için daha büyük iki lojistik destek teknesi üreterek kendi rekorunu aşmayı başardı. Ancak 3Dirigo, tam boyutlu bir teknenin yalnızca üç günde 3D yazıcıdan çıkarılabileceğini gösteren ilk önemli örneklerden biri oldu.