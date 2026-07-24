65 Milyon Metreküp Kumla Denizin Üzerine Yeni Şehir İnşa Ettiler

Deniz kumuyla oluşturulan arazinin muson dalgaları ve güçlü okyanus akıntıları karşısında dağılmaması için kıyı boyunca büyük bir koruma sistemi kuruldu. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe ve 3,2 kilometre uzunluğa ulaşan dalgakıranın inşasında üç milyon metreküpe yakın taş ile 40 binden fazla beton blok kullanıldı. Yapının gerekliliği, 2017 yılında meydana gelen fırtınanın henüz tamamlanmamış dolgu alanından binlerce metreküp kumu yeniden denize taşımasıyla görüldü.

Kazanılan 269 hektarın 178 hektarı yapılaşmaya, kalan 91 hektarı ise yollar, parklar, sahil alanları ve diğer kamusal kullanımlara ayrıldı. Şehrin Finans Bölgesi, Central Park Living, Island Living, Marina ve International Island adlı beş bölgeden oluşması planlanıyor. Projenin tamamlanması hâlinde 6,4 milyon metrekarelik yapı alanına, 273 bin kişilik nüfusa ve yaklaşık 143 bin yeni işe ulaşılması bekleniyor.