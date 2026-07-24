65 Milyon Metreküp Kumla Denizin Üzerine Yeni Şehir İnşa Ettiler
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Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da birkaç yıl önce yalnızca Hint Okyanusu’nun bulunduğu noktada 269 hektarlık yeni bir kara parçası yükseliyor. Deniz tabanından çıkarılan 65 milyon metreküp kumla oluşturulan ve yaklaşık 600 futbol sahası büyüklüğüne ulaşan Port City Colombo, ülkenin yeni finans ve ticaret merkezi olarak planlandı.
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Dört tarama gemisi okyanustan günde 250 bin metreküp kum çıkardı
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Yeni araziyi 3,2 kilometrelik dev dalgakıran koruyor
Kolombo’nun küresel finans merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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