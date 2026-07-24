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Yaşam
65 Milyon Metreküp Kumla Denizin Üzerine Yeni Şehir İnşa Ettiler

65 Milyon Metreküp Kumla Denizin Üzerine Yeni Şehir İnşa Ettiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 19:09
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Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da birkaç yıl önce yalnızca Hint Okyanusu’nun bulunduğu noktada 269 hektarlık yeni bir kara parçası yükseliyor. Deniz tabanından çıkarılan 65 milyon metreküp kumla oluşturulan ve yaklaşık 600 futbol sahası büyüklüğüne ulaşan Port City Colombo, ülkenin yeni finans ve ticaret merkezi olarak planlandı.

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Dört tarama gemisi okyanustan günde 250 bin metreküp kum çıkardı

Dört tarama gemisi okyanustan günde 250 bin metreküp kum çıkardı

Port City Colombo’nun temeli, 2014 yılında başlatılan arazi kazanma çalışmalarıyla atıldı. Çinli inşaat şirketi China Harbour Engineering Company tarafından yürütülen projede, Kolombo’nun kuzeyindeki Wattala ve Negombo açıklarında belirlenen iki bölgeden deniz kumu çıkarıldı. Yaklaşık 100 kilometrekarelik deniz tabanına yayılan alanlarda çalışan dört büyük tarama gemisinin günlük toplam taşıma kapasitesi 250 bin metreküpe ulaşıyordu.

Gemilerle çekilen 65 milyon metreküp kum kıyıya taşınarak sıkıştırıldı ve 269 hektarlık yeni arazi oluşturuldu. Yaklaşık 600 futbol sahasına karşılık gelen dolgu alanı, Kolombo’nun mevcut ticaret merkezinin doğrudan devamı olarak tasarlandı. Denizden arazi kazanma çalışmalarının tamamlandığı Ocak 2019’da Port City Colombo, Sri Lanka’nın resmî kara sınırlarına eklendi.

Yeni araziyi 3,2 kilometrelik dev dalgakıran koruyor

Yeni araziyi 3,2 kilometrelik dev dalgakıran koruyor

Deniz kumuyla oluşturulan arazinin muson dalgaları ve güçlü okyanus akıntıları karşısında dağılmaması için kıyı boyunca büyük bir koruma sistemi kuruldu. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe ve 3,2 kilometre uzunluğa ulaşan dalgakıranın inşasında üç milyon metreküpe yakın taş ile 40 binden fazla beton blok kullanıldı. Yapının gerekliliği, 2017 yılında meydana gelen fırtınanın henüz tamamlanmamış dolgu alanından binlerce metreküp kumu yeniden denize taşımasıyla görüldü.

Kazanılan 269 hektarın 178 hektarı yapılaşmaya, kalan 91 hektarı ise yollar, parklar, sahil alanları ve diğer kamusal kullanımlara ayrıldı. Şehrin Finans Bölgesi, Central Park Living, Island Living, Marina ve International Island adlı beş bölgeden oluşması planlanıyor. Projenin tamamlanması hâlinde 6,4 milyon metrekarelik yapı alanına, 273 bin kişilik nüfusa ve yaklaşık 143 bin yeni işe ulaşılması bekleniyor.

Kolombo’nun küresel finans merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor

Kolombo’nun küresel finans merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor

Sri Lanka Parlamentosu, 2021 yılında Port City Colombo’yu hizmet sektörüne odaklanan özel ekonomik bölge ilan etti. Finans, bilgi teknolojileri, deniz taşımacılığı, lojistik, turizm ve uluslararası şirket merkezlerinin bölgeye çekilmesi amaçlanıyor. İlk altyapı yatırımı yaklaşık 1,4 milyar dolara ulaşırken şehrin tamamlanmasıyla toplam yatırımın 15 ila 20 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

Çinli proje şirketine yapılaşabilir arazinin 116 hektarı için 99 yıllık kullanım hakkı verildi; dolayısıyla söz konusu alan şirkete kalıcı olarak satılmadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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