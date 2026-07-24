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Binlerce Kişi Pasaportlarını Alüminyum Folyoyla Kaplamaya Başladı

Binlerce Kişi Pasaportlarını Alüminyum Folyoyla Kaplamaya Başladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 18:00
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Sosyal medyada dolaşıma giren yeni bir seyahat önerisi, pasaportların alüminyum folyoya sarılmasını tavsiye ediyor. Yöntemin amacı, biyometrik pasaportun içindeki çipin yakın mesafeden izinsiz okunmasını engellemek. Alüminyum radyo sinyallerini zayıflatabildiği için fikir tamamen temelsiz değil ancak güncel pasaportların sahip olduğu güvenlik sistemleri, folyoyu çoğu yolcu için gereksiz bir önleme dönüştürüyor.

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Alüminyum folyo çipin sinyalini gerçekten kesebiliyor

Alüminyum folyo çipin sinyalini gerçekten kesebiliyor

Günümüzde kullanılan biyometrik pasaportların kapağında ya da veri sayfasında temassız çalışan elektronik bir çip bulunuyor. Pasaportun basılı bölümünde yer alan ad, doğum tarihi ve vatandaşlık gibi bilgilerle birlikte sahibinin dijital fotoğrafı da bu çipte saklanıyor. Parmak izi gibi ek biyometrik verilerin bulunup bulunmaması ise pasaportu düzenleyen ülkeye göre değişiyor.

Kendi enerji kaynağı bulunmayan çip, ancak uyumlu bir okuyucunun oluşturduğu radyo alanına yaklaştırıldığında çalışmaya başlıyor. İletken bir malzeme olan alüminyum, pasaportun çevresini yeterince kapladığında bu iletişimi zayıflatarak basit bir elektromanyetik kalkan görevi görebiliyor. Ancak folyodaki yırtıklar ve açık kalan bölümler korumanın etkisini azaltabildiği için yöntem kusursuz bir güvenlik çözümü sunmuyor.

Pasaportların çoğunda folyo dışında güvenlik katmanları bulunuyor

Pasaportların çoğunda folyo dışında güvenlik katmanları bulunuyor

Pasaport çipini okuyabilmek, genellikle yalnızca yakınında bir cihaz bulundurmakla mümkün olmuyor. Güncel elektronik pasaportlarda kullanılan erişim kontrol sistemleri, okuyucunun önce pasaportun makine tarafından okunabilen bölümündeki bilgileri almasını gerektiriyor. Doğru erişim anahtarı oluşturulduktan sonra çiple okuyucu arasındaki iletişim şifreli olarak gerçekleştiriliyor.

Bazı ülkeler pasaport kapaklarına ayrıca metalik koruyucu malzeme yerleştiriyor. Örneğin ABD’nin elektronik pasaportlarında bulunan koruma katmanı, belge kapalı veya neredeyse kapalıyken çipin uzaktan taranmasını zorlaştırıyor. Pasaport tasarımları ülkeden ülkeye değişse de alüminyum folyonun mevcut güvenlik sistemlerinin yerine geçen bir çözüm olmadığı özellikle belirtiliyor.

Göç ve pasaport makamlarının belgelerin folyoya sarılması yönünde resmî bir tavsiyesi bulunmuyor. Ek önlem almak isteyenler için RFID engelleyici bir pasaport kılıfı, kolayca yırtılan folyodan daha dayanıklı ve kullanışlı bir seçenek olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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