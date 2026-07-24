Binlerce Kişi Pasaportlarını Alüminyum Folyoyla Kaplamaya Başladı

Günümüzde kullanılan biyometrik pasaportların kapağında ya da veri sayfasında temassız çalışan elektronik bir çip bulunuyor. Pasaportun basılı bölümünde yer alan ad, doğum tarihi ve vatandaşlık gibi bilgilerle birlikte sahibinin dijital fotoğrafı da bu çipte saklanıyor. Parmak izi gibi ek biyometrik verilerin bulunup bulunmaması ise pasaportu düzenleyen ülkeye göre değişiyor.

Kendi enerji kaynağı bulunmayan çip, ancak uyumlu bir okuyucunun oluşturduğu radyo alanına yaklaştırıldığında çalışmaya başlıyor. İletken bir malzeme olan alüminyum, pasaportun çevresini yeterince kapladığında bu iletişimi zayıflatarak basit bir elektromanyetik kalkan görevi görebiliyor. Ancak folyodaki yırtıklar ve açık kalan bölümler korumanın etkisini azaltabildiği için yöntem kusursuz bir güvenlik çözümü sunmuyor.