Binlerce Kişi Pasaportlarını Alüminyum Folyoyla Kaplamaya Başladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sosyal medyada dolaşıma giren yeni bir seyahat önerisi, pasaportların alüminyum folyoya sarılmasını tavsiye ediyor. Yöntemin amacı, biyometrik pasaportun içindeki çipin yakın mesafeden izinsiz okunmasını engellemek. Alüminyum radyo sinyallerini zayıflatabildiği için fikir tamamen temelsiz değil ancak güncel pasaportların sahip olduğu güvenlik sistemleri, folyoyu çoğu yolcu için gereksiz bir önleme dönüştürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alüminyum folyo çipin sinyalini gerçekten kesebiliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pasaportların çoğunda folyo dışında güvenlik katmanları bulunuyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın