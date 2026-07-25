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16 Yıllık Hastalık İzninde Hiç İşe Gitmeden 1 Milyon Euro Maaş Aldı!

16 Yıllık Hastalık İzninde Hiç İşe Gitmeden 1 Milyon Euro Maaş Aldı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.07.2026 - 09:52
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Almanya’da bir meslek okulunda görev yapan öğretmen, 2009 yılından bu yana sağlık raporlarıyla işe gitmemesine rağmen memur statüsü sayesinde tam maaşını almaya devam etti. Sağlık durumunun resmi olarak incelenmesine karşı açtığı ilk davayı kaybeden öğretmen, muayenenin ardından emekliye ayrılmasına karar verilince yeniden mahkemeye başvurdu.

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Öğretmen 16 yıl boyunca her ay sağlık raporu gönderdi

Öğretmen 16 yıl boyunca her ay sağlık raporu gönderdi

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Wesel kentinde bulunan bir meslek okulunda görev yapan öğretmen, psikolojik sorunları gerekçe göstererek 2009 yılında hastalık iznine ayrıldı. Kimliği kamuoyuyla paylaşılmayan kadın, ilerleyen yıllarda okula dönmedi ancak memur statüsünde bulunduğu için tam maaşını almaya devam etti.

Öğretmenin yaklaşık dört haftada bir yeni sağlık raporu sunduğu ancak 16 yıl boyunca resmi bir doktor tarafından muayene edilmediği belirtildi. Aylık maaşının 5 bin 51 ile 6 bin 174 euro arasında olduğu hesaplandığında, işe gitmediği dönemde aldığı toplam ödemenin yaklaşık 1 milyon euroya ulaştığı tahmin ediliyor.

Resmi muayeneye gitmesi istenince dava açtı

Resmi muayeneye gitmesi istenince dava açtı

Yönetimde yapılan inceleme sırasında öğretmenin yıllardır yalnızca sağlık raporu gönderdiği ve çalışma yeterliliğinin hiçbir zaman resmi olarak değerlendirilmediği anlaşıldı. Bunun üzerine kendisinden hastalığının devam edip etmediğinin belirlenmesi için sağlık muayenesine girmesi istendi.

Öğretmen, muayene talebinin haklarını ihlal ettiğini savunarak işvereni aleyhine dava açtı. Ancak mahkeme itirazı reddetti ve yaşanan durumu “gerçekten anlaşılmaz” olarak değerlendirdi. Öğretmenin muayeneye girmesine hükmedilirken yaklaşık 2 bin 500 euroluk dava masrafını da ödemesine karar verildi.

Olayın ardından hem öğretmen hem de süreci yıllarca takip etmeyen yetkili hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Öğretmenin hastalık iznindeyken alternatif tıp alanında çalıştığı ve sağlık sektöründe bir girişim kurduğu da iddia edildi. İddiaların doğrulanması halinde maaşında kesinti yapılması, emeklilik haklarını kaybetmesi veya memuriyetinin sona erdirilmesi gündeme gelebilecek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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