16 Yıllık Hastalık İzninde Hiç İşe Gitmeden 1 Milyon Euro Maaş Aldı!
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Almanya’da bir meslek okulunda görev yapan öğretmen, 2009 yılından bu yana sağlık raporlarıyla işe gitmemesine rağmen memur statüsü sayesinde tam maaşını almaya devam etti. Sağlık durumunun resmi olarak incelenmesine karşı açtığı ilk davayı kaybeden öğretmen, muayenenin ardından emekliye ayrılmasına karar verilince yeniden mahkemeye başvurdu.
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Öğretmen 16 yıl boyunca her ay sağlık raporu gönderdi
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Resmi muayeneye gitmesi istenince dava açtı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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