16 Yıllık Hastalık İzninde Hiç İşe Gitmeden 1 Milyon Euro Maaş Aldı!

Yönetimde yapılan inceleme sırasında öğretmenin yıllardır yalnızca sağlık raporu gönderdiği ve çalışma yeterliliğinin hiçbir zaman resmi olarak değerlendirilmediği anlaşıldı. Bunun üzerine kendisinden hastalığının devam edip etmediğinin belirlenmesi için sağlık muayenesine girmesi istendi.

Öğretmen, muayene talebinin haklarını ihlal ettiğini savunarak işvereni aleyhine dava açtı. Ancak mahkeme itirazı reddetti ve yaşanan durumu “gerçekten anlaşılmaz” olarak değerlendirdi. Öğretmenin muayeneye girmesine hükmedilirken yaklaşık 2 bin 500 euroluk dava masrafını da ödemesine karar verildi.

Olayın ardından hem öğretmen hem de süreci yıllarca takip etmeyen yetkili hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Öğretmenin hastalık iznindeyken alternatif tıp alanında çalıştığı ve sağlık sektöründe bir girişim kurduğu da iddia edildi. İddiaların doğrulanması halinde maaşında kesinti yapılması, emeklilik haklarını kaybetmesi veya memuriyetinin sona erdirilmesi gündeme gelebilecek.