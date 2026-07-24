İki Otomobili de Bozulunca Çocuklarının Ranzasından Araba Yaptı
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Güney Afrika’da yaşayan oto boyacısı Mnqweno Nomgca, arkadaşlarına ödünç verdiği iki otomobilinin de bozuk dönmesi üzerine dört çocuğunu farklı okullara ulaştırmakta zorlandı. Yeni araç alacak maddi imkanı olmayınca çocuklarının metal ranzasını söküp kendi otomobilinin ana iskeletine dönüştürdü.
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İki otomobili de bozulunca ulaşım sorununu kendi yöntemiyle çözdü
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Çocuklarının ranzası aracın ana iskeletine dönüştü
Otomobiline, ailesinin klan adından esinlenerek "Zwane" adını verdi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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