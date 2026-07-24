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İki Otomobili de Bozulunca Çocuklarının Ranzasından Araba Yaptı

İki Otomobili de Bozulunca Çocuklarının Ranzasından Araba Yaptı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 21:39
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Güney Afrika’da yaşayan oto boyacısı Mnqweno Nomgca, arkadaşlarına ödünç verdiği iki otomobilinin de bozuk dönmesi üzerine dört çocuğunu farklı okullara ulaştırmakta zorlandı. Yeni araç alacak maddi imkanı olmayınca çocuklarının metal ranzasını söküp kendi otomobilinin ana iskeletine dönüştürdü.

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İki otomobili de bozulunca ulaşım sorununu kendi yöntemiyle çözdü

İki otomobili de bozulunca ulaşım sorununu kendi yöntemiyle çözdü

Mnqweno Nomgca’nın sıra dışı projesi, ailesiyle Johannesburg’da yaşadığı dönemde başladı. İki otomobilini arkadaşlarına ödünç veren Nomgca, araçların bozuk halde geri getirilmesinin ardından dört çocuğunu okullarına ulaştırmakta zorlandı. En büyük çocuğu Willowmead Senior Secondary School’a, iki çocuğu Buyani Primary School’a, en küçüğü ise evlerinin yakınındaki anaokuluna gidiyordu. Farklı adresler ve ders saatleri, otomobilsiz kalan babanın günlük hayatını giderek güçleştirdi.

Oto boyacılığı yapan ancak profesyonel mekanik eğitimi bulunmayan Nomgca, yeni araç satın almak yerine elindeki malzemelerle kendi otomobilini üretmeye karar verdi. 

Fikrini anlattığı tesisatçı arkadaşı eski bir motor, şanzıman ve otomobil kapıları bulmasına yardım etti. Parçaların çoğu çalışmadığı için önce onarılmaları, ardından birbirinden farklı ölçülere sahip malzemelerin aynı araçta kullanılabilecek biçimde uyarlanması gerekti.

Çocuklarının ranzası aracın ana iskeletine dönüştü

Çocuklarının ranzası aracın ana iskeletine dönüştü

Nomgca işe yapmak istediği otomobilin taslağını çizerek başladı. Ardından çocuklarının metal ranzasını söktü ve borularını keserek aracın şasisini oluşturdu. Ranzaları otomobile dönüştürülürken çocuklar geçici olarak yerdeki yataklarda uyudu. Çelik borular, elektrik kabloları, plastik kaplar, paneller ve gövde parçaları ise çevredeki hurdalıklardan toplandı.

Aracın görünümünü belirleyen tavan da hurdaya gitmek üzere olan eski bir otomobilden alındı. Nomgca parçayı 150 Güney Afrika randına satın aldı ve gövdenin geri kalanını tavanın ölçülerine göre şekillendirdi. Kasım ve Aralık 2017’de yaklaşık iki ay çalışarak otomobili hareket edebilir duruma getirdi. Sonraki yıllarda para ve parça buldukça araca jant, far ve farklı donanımlar eklemeyi sürdürdü.

Otomobiline, ailesinin klan adından esinlenerek "Zwane" adını verdi

Otomobiline, ailesinin klan adından esinlenerek "Zwane" adını verdi

Aracı Mthatha çevresinde ve Tsolo’ya yaptığı yolculuklarda kullansa da hala ruhsatı bulunmuyor. Sinyalleri çalıştıracak uygun anahtarın eksik olduğunu anlatan Nomgca, trafik görevlilerinin araca el koyabilecekleri yönünde kendisini defalarca uyardığını da belirtiyor. Şimdiki hedefi ise gerekli araçlara sahip bir atölye kurarak küçük otomobiller üretmek ve öğrencilere araç yapımını öğretmek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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