İki Otomobili de Bozulunca Çocuklarının Ranzasından Araba Yaptı

Mnqweno Nomgca’nın sıra dışı projesi, ailesiyle Johannesburg’da yaşadığı dönemde başladı. İki otomobilini arkadaşlarına ödünç veren Nomgca, araçların bozuk halde geri getirilmesinin ardından dört çocuğunu okullarına ulaştırmakta zorlandı. En büyük çocuğu Willowmead Senior Secondary School’a, iki çocuğu Buyani Primary School’a, en küçüğü ise evlerinin yakınındaki anaokuluna gidiyordu. Farklı adresler ve ders saatleri, otomobilsiz kalan babanın günlük hayatını giderek güçleştirdi.

Oto boyacılığı yapan ancak profesyonel mekanik eğitimi bulunmayan Nomgca, yeni araç satın almak yerine elindeki malzemelerle kendi otomobilini üretmeye karar verdi.

Fikrini anlattığı tesisatçı arkadaşı eski bir motor, şanzıman ve otomobil kapıları bulmasına yardım etti. Parçaların çoğu çalışmadığı için önce onarılmaları, ardından birbirinden farklı ölçülere sahip malzemelerin aynı araçta kullanılabilecek biçimde uyarlanması gerekti.