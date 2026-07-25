1 Sentlik Parayı 840 Bin Dolara Sattılar: Dünyada Tek Örneği Var

Paranın bilinen geçmişi, Denver Darphanesinde görev yapmış eski bir çalışana kadar uzanıyor. Yıllarca aynı ailenin elinde kalan sent, 1979 yılında koleksiyon dünyasının dikkatini çekti. Daha sonra birkaç kez el değiştiren para, Ocak 2021’de düzenlenen açık artırmada 840 bin dolara satıldı.

Güncel numizmatik kayıtlarda Philadelphia Darphanesinde basılmış 17, San Francisco Darphanesine ait 7 ve Denver damgalı 1 bronz sent bulunuyor. Böylece 1943 tarihli bronz sentlerin doğrulanmış toplam sayısı 25’e ulaşıyor. Ancak 840 bin dolarlık örnek, üzerindeki Denver işareti nedeniyle dünyada tek olma özelliğini koruyor.

Gerçek bir 1943 bronz senti ayırt etmenin birkaç yolu bulunuyor. Bronz örnekler yaklaşık 3,11 gram ağırlığında ve mıknatısa yapışmıyor. Yaygın çelik sentler ise yaklaşık 2,7 gram geliyor ve mıknatıs tarafından çekiliyor. Çelik paraları bakırla kaplayan veya 1948 tarihini değiştirerek 1943 gibi gösteren sahte örnekler bulunduğu için kesin doğrulama profesyonel inceleme gerektiriyor.