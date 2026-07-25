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1 Sentlik Parayı 840 Bin Dolara Sattılar: Dünyada Tek Örneği Var

1 Sentlik Parayı 840 Bin Dolara Sattılar: Dünyada Tek Örneği Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.07.2026 - 16:03
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ABD’de 1943 yılında basılan 1 sentlik Lincoln parası, sıradan bir bozuk para gibi görünmesine rağmen 2021 yılındaki açık artırmada 840 bin dolara alıcı buldu. Değerini yaşından değil, İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan sıra dışı bir üretim hatasından alan para, Denver Darphanesinde bronz üzerine basıldığı doğrulanan tek örnek olarak biliniyor.

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Savaş için bakır ayrılınca sentler çelikten basılmaya başlandı

Savaş için bakır ayrılınca sentler çelikten basılmaya başlandı

İkinci Dünya Savaşı sırasında bakıra silah, mühimmat ve askerî ekipman üretiminde ihtiyaç duyulunca ABD, 1943 yılında 1 sentlik paraların malzemesini değiştirdi. Normalde bronz alaşımdan üretilen Lincoln sentleri, o yıl çinko kaplı çelikten basıldı. Üç farklı darphanede toplam 1 milyardan fazla çelik sent üretildi.

Ancak 1942’den kalan birkaç bronz para kalıbının saklama kutularında unutulduğu ve yeni çelik parçalarla birlikte baskı makinelerine girdiği düşünülüyor. Böylece üzerinde 1943 tarihi bulunan son derece az sayıda bronz sent ortaya çıktı. Denver Darphanesinin “D” işaretini taşıyan örnek ise bugüne kadar doğrulanabilen tek para oldu.

Denver damgalı tek örnek 840 bin dolara satıldı

Denver damgalı tek örnek 840 bin dolara satıldı

Paranın bilinen geçmişi, Denver Darphanesinde görev yapmış eski bir çalışana kadar uzanıyor. Yıllarca aynı ailenin elinde kalan sent, 1979 yılında koleksiyon dünyasının dikkatini çekti. Daha sonra birkaç kez el değiştiren para, Ocak 2021’de düzenlenen açık artırmada 840 bin dolara satıldı.

Güncel numizmatik kayıtlarda Philadelphia Darphanesinde basılmış 17, San Francisco Darphanesine ait 7 ve Denver damgalı 1 bronz sent bulunuyor. Böylece 1943 tarihli bronz sentlerin doğrulanmış toplam sayısı 25’e ulaşıyor. Ancak 840 bin dolarlık örnek, üzerindeki Denver işareti nedeniyle dünyada tek olma özelliğini koruyor.

Gerçek bir 1943 bronz senti ayırt etmenin birkaç yolu bulunuyor. Bronz örnekler yaklaşık 3,11 gram ağırlığında ve mıknatısa yapışmıyor. Yaygın çelik sentler ise yaklaşık 2,7 gram geliyor ve mıknatıs tarafından çekiliyor. Çelik paraları bakırla kaplayan veya 1948 tarihini değiştirerek 1943 gibi gösteren sahte örnekler bulunduğu için kesin doğrulama profesyonel inceleme gerektiriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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