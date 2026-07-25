1 Sentlik Parayı 840 Bin Dolara Sattılar: Dünyada Tek Örneği Var
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ABD’de 1943 yılında basılan 1 sentlik Lincoln parası, sıradan bir bozuk para gibi görünmesine rağmen 2021 yılındaki açık artırmada 840 bin dolara alıcı buldu. Değerini yaşından değil, İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan sıra dışı bir üretim hatasından alan para, Denver Darphanesinde bronz üzerine basıldığı doğrulanan tek örnek olarak biliniyor.
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Savaş için bakır ayrılınca sentler çelikten basılmaya başlandı
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Denver damgalı tek örnek 840 bin dolara satıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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