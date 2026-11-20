Yılın başında 2026'nın nasıl geçeceğine dair bambaşka planlarınız vardı, değil mi? Olmasını beklediğiniz şeyler olmadı, yanınızda kalacağını düşündüğünüz bazı insanlar uzaklaştı. Astroloji yazarı Stella Cereus'a göre zorlu bir yılın son bölümü de en az geri kalanı kadar önemli.

Yazara göre dört doğum ayı için yıl, umut ve yeni başlangıçlarla dolu bir mutlu sonla kapanıyor.

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