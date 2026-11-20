Zor Geçen 2026'nın Ardından Yıl Sonunda Mutlu Sona Kavuşacak 4 Doğum Ayı
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Yılın başında 2026'nın nasıl geçeceğine dair bambaşka planlarınız vardı, değil mi? Olmasını beklediğiniz şeyler olmadı, yanınızda kalacağını düşündüğünüz bazı insanlar uzaklaştı. Astroloji yazarı Stella Cereus'a göre zorlu bir yılın son bölümü de en az geri kalanı kadar önemli.
Yazara göre dört doğum ayı için yıl, umut ve yeni başlangıçlarla dolu bir mutlu sonla kapanıyor.
Şubat: Ait olduğunuz insanları sonunda buluyorsunuz
Mayıs: Uğrunda çok çabaladığınız huzura kavuşuyorsunuz
Ağustos: Hak ettiğiniz takdiri sonunda görüyorsunuz
Kasım: Hayatın yeniden güzel olabileceğini fark ediyorsunuz
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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